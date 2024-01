İlk sezonuyla hem oyun sektörüne hem de dizi sektörüne damga vuran oyundan uyarlama The Last of Us 2. sezonunda Abby karakterini Kaitlyn Dever oynayacak.

Oyundan uyarlama diziler arasında önemli bir yere sahip olan The Last of Us, ilk sezonu ile hem global çapta hem de Türkiye’de izlenme rekorları kırmıştı. Uzun süre, izlenme listelerinde ilk sıralarda yer alan The Last of Us’ın ilk sezonu, tabiri caizse “tadı damaklarda” bırakarak sona ermişti. Hem oyunun, hem de dizinin tutkunları, The Last of Us’ın yeni sezonunu beklerken, dizinin ikinci sezonuna dair haberler de gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgiye göre The Last of Us 2. sezonunda Abby karakterini Kaitlyn Dever oynayacak.

The Last of Us 2. Sezonunda Abby Karakterini Kaitlyn Dever Oynayacak

The Last of Us, artık oyun tutkunlarının olduğu gibi, dizi severlerin de en sevdiği yapımlar arasında yer alıyor. Oyundan uyarlama dizi ile 2023 yılına damga vuran The Last of Us da, ikinci sezon büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni sezonu için henüz çekimler başlamasa da, kast başta olmak üzere hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Diziden yeni gelen habere göre; The Last of Us dizisinin ikinci sezonunda Abby karakterini Kaitlyn Dever oynayacak. Bu durum, dizinin hayranlarını şaşırttığı kadar mutlu da etti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan bu gelişme sonrasında, kastı beğenmeyenler ve tercihi hatalı bulanlar da oldu.

Dizinin Hayranları Ne Dedi?

The Last of Us’ın 2nci sezonuna dair yapılan kast seçimleri için hayranların sosyal medyada yaptıkları olumlu ve olumsuz yorumlardan bazıları şu şekilde:

“Bella Ramsey gibi güzel olmayan bir cast bulup bu kızı Ellie yapmamaları büyük saçmalık bana göre. Bu batılılar cast işinde bazen saçmalayabiliyor gerçekten.”

“Gayet iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum ama her şeyi beğenmeyen olduğu gibi buna da olumsuz yorum yapan pek çok kişi olacaktır.”

“Ellie olsa daha iyi olurdu, ancak bu kız iyi bir oyuncu. Umarım Abby hayranlarını artırır ve daha gereksiz bir şekilde TLoU 2 iyi bir oyun mu tartışması yaşarız.”

“İyi hoş da Elli de Abby de 12 yaşında gözüküyor. Bunların 20 yaşlarında olması lazım değil mi? İnandırıcılık için böyle detaylara dikkat etmeleri gerekiyor.”

“Ellie’ye benzeyen kıza Abby, Abby’e benzeyen kıza Ellie rolü vermişler. Kızın Ellie’ye daha çok benzemesi dışında bir sorun yok.”

“Büyük yürek ister. Tarihin en çok küfür yemiş oyun karakterini oynayan kişi olmak. Kariyeri riske atacak bir hamle olabilir. Menajeri filan devreye girebilir henüz kesinleşmedi ise…”