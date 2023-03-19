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The Last of Us İkinci Sezon Ne Zaman?

Dizinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı ise yapımcı şirket tarafından şu şekilde ifade edildi. The Last of Us’ın ikinci sezonu için çekimler bu yılın sonunda başlanması planlanmakta. Yayın tarihi ise 2024 yılının sonu veya 2025 yılının başı olarak gözükmekte.

Mustafa

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The Last of Us İkinci Sezon

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Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarında biri olan The Last of us oyunun bilmeyen yoktur. Oyuna nazaran geçtiğimiz aylarda oyunun serisinden ilham alınarak çıkan Last of Us dizisi oldukça popüler bir yer edindi. Bugünkü yazımızda sizlere The Last of Us ikinci sezonu hakkında bilgiler paylaşacağız.

Oyun serisinden uyarlanan HBO dizisi The Last of Us, kısa sürede oldukça güzel bir kitle yakaladı. Aslında dizinin ilk bölümleri bazı izleyiciler tarafından eleştiri alsa bile geçtiğimiz günlerde muhteşem bir sezon finali ile ekranlara ara verdi. Bununla birlikte birçok ödüle aday gösterilen yapım, bir süre önce HBO’dan ikinci sezon onayını da almayı başardı.

İlk sezona baktığımız zaman hem film içinde ki senaryo oyuna benzer bir şekilde yapılmış. Bu da Last of Us oyunun oynayanlar için oldukça duygulandırıcı bir his yarattı.

The Last of Us İkinci Sezon

Dizinin ikinci sezonu ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı ise yapımcı şirket tarafından şu şekilde ifade edildi. The Last of Us’ın ikinci sezonu için çekimler bu yılın sonunda başlanması planlanmakta. Yayın tarihi ise 2024 yılının sonu veya 2025 yılının başı olarak gözükmekte.

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Mustafa
Mustafa
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