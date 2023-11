The Last of Us Part 2’nin PS5 resmi duyurusu için geri sayıma geçildi. Yakında oyunun PS5 versiyonu için resmi duyuru gelebileceği belirtildi. PlayStation’a yönelik genellikle doğru çıkan duyumları ile bilinen Twitter’daki (X) PlayStation Game Size hesabı tarafından gündeme getirilen bilgi sonrasında oyunun hayranlarını heyecan kapladı.

The Last of Us Part 2 PlayStation 5 İçin Geliyor

Last of Us Part 2 PS5 versiyonu var mı sorusu uzun zamandır gündemdeki yerini koruyor. Konsol oyunculara şimdiye kadar bu sorunun cevabı olumsuz şekilde verilmekteydi. Ancak 2024 yılı ile birlikte artık bu sorunun cevabı olumlu olacak gibi görünüyor. Zira oyun nihayet PlayStation veri tabanına eklendi. 2023 yılı bitmeden de resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

PS5 Yolda, PC Versiyonu da Muhtemel!

Naughty Dog tarafından geliştirilen ve 2020 yılında Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation 4 için yayınlanan The Last of Us Part 2’nin PC ve PS5 versiyonlarının gelebileceği geçtiğimiz yaz gündeme düşmüştü.

Temmuz 2023’te The Last of Us Part 2’nin bestecisi Gustavo Santaolalla dikkat çekici bir röportaj vermiş ve bu röportajda oyunun geleceğine dair önemli ifadeler kullanmıştı. “Oyunun yeni sürümlerinde konuk oyunculuğu genişletilecek. Oyun içinde yanıma gelerek bazı şarkıları çaldırabileceksiniz” diyen bestecinin yorumunun ilk aşaması gerçek olmak üzere.

The Last of Us serisinin 2nci oyunun PS5 versiyonunun yıl bitmeden duyurulması beklenirken, oyunun PC versiyonunun da 2024’ün ilerleyen aylarda gelebileceği ön görülüyor. Bununla birlikte, PC versiyon hakkında henüz herhangi bir gelişme yaşanmış değil. Bilindiği üzere ilk oyunu PC için piyasaya sürüldüğünde büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Yaşanan performans sorunları bir dizi güncelleme ile giderilmişti. Bu nedenle The Last of Us 2’nin PC versiyonu bir müddet gecikebilir.

The Last of Us 2 PS5 Ne Kadar Olacak?

Oyunun PS5 versiyonu haberi ile birlikte fiyatı da akla gelen ilk konulardan oldu. Ancak bu konuda herhangi bir duyum henüz yok. Oyunun PS5 versiyonunun PS4’te yapıma sahip olanlara ücretsiz verilebileceği de dile getirilen iddialar arasında.

Bilindiği üzere oyunun dizisi de çekilmiş ve milyonlarca izleyiciye ulaşmıştı.

The Last of Us 2 PS5 İçin Oyuncular Ne Dedi?

The Last of Us 2 PS5 versiyonunun gelecek olması serinin tutkunlarını sevindirirken, gamerların aklına takılan bazı noktalar da oldu. Oyuncuların konu hakkındaki görüşlerinden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Oyun teknik ve görsel açıdan zaten PlayStation5 kalitesindeydi. Geliştirmek için çok zorlandıklarını düşünmüyorum. Yeni bir ürün satmak için beklediler bunca zaman muhtemelen.”

“Toplam iki oyun yaptılar ama remastered idi remake idi derken bunu 10 oyunmuş gibi sattılar. Daha PC versiyonunu filan da ayrı satacaklar, ne diyelim, bravo.”

“PS4 versiyonunu satın alanlar PS5 versiyonuna indirimli veya ücretsiz sahip olabilecek mi? Büyük ihtimalle hayır olacak bunun cevabı ama bakalım…”