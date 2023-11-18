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The Last of Us Part 2 Remastered 2024 Başında PS5’te!

PlayStation ve PC versiyonu heyecanla beklenen The Last of Us Part 2 Remastered 2024 başında PS5’te olacak.

Emine Emre

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The Last of Us Part 2 Remastered 2024 Başında PS5’te!
The Last of Us Part 2 Remastered 2024 Başında PS5’te!

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The Last of Us hayranlarının beklediği müjde nihayet geldi. Dün, sosyal medyada oyunlar hakkında paylaşım yapan PlayStation Game Size hesabı tarafından sızdırılan bilgilere göre The Last of Us Part 2’nin PS5 versiyonunun yakında geleceği öğrenilmişti. Aradan 1 gün geçmeden bu haber resmileşti. The Last of Us Part 2 Remastered 2024 Ocak ayında PS5 için çıkış yapacak.

The Last of Us Part 2 Remastered 2024 Ocak Ayında PS5 İçin Piyasada

The Last of Us Part 2 PS5 versiyonu 19 Ocak itibariyle çıkacak. Oyun hakkında resmi duyurudan edinilen diğer bilgiler ise şu şekilde:

  • No Return Roguelike modu
  • Geliştirici yorumlarıyla kayıp bölümler
  • Özgürce gitar çalma
  • Grafik geliştirmeleri
  • DualSense entegrasyonu

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

The Last of Us Part 2 Remastered Fragmanı Geldi, Oyun PS5 de Kaç TL Olacak?

PlayStation resmi sosyal medya hesapları tarafından dün oyunun ilk tanıtım videosu da yayımlandı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen video, PlayStation ekibi tarafından şu ifadelerle paylaşıldı; The Last of Us Part II Remastered, 19 Ocak’ta PS5’te çıkıyor ve beraberinde şunları getiriyor:

No Return Roguelike modu

✂Daha önce kesilmiş Kayıp Seviyeler

⚙Teknolojik gelişmeler

↗PS4 sahipleri için yükseltme yolu

İşte The Last of Us Part 2 Remastered tanıtım videosu:

Yukarıdaki bilgilendirmeden de görüleceği üzere, hali hazırda oyuna sahip olan kullanıcılar 10 dolar karşılığında oyunu yükseltebilecek. Oyuna sahip olmayanlar ise yeni fiyat üzerinden The Last of Us Part 2 PS5 versiyonunu satın alabilecekler. Oyunun PS5 fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadığı için, hali hazırda PS4 için oyunu alıp, akabinde PS5 için 10 dolar fark ödeyerek oyunu yükseltmek mantıklı bir hamle olabilir.

Oyuncular Ne Dedi?

PlayStation ekibi tarafından yapılan duyurunun ardından sosyal medyada serinin hayranları tarafından pek çok paylaşım yapıldı. Oyuncuların görüşlerine de kulak vermek gerekirse:

PS4 için oyunu alanların 10 dolar vererek oyunu yükseltebilecek olması güzel. Gönül isterdi ki ücretsiz yükseltme hakkı verilsin ama buna da şükür diyelim, ne diyelim…”

“Ben PS4 için de almamıştım, şimdi alacağım ve The Last of Us Part 2 Remastered çıktığında oyunu yükselteceğim. Sonra yeni yılda fahiş bir fiyat ile karşılaşmayalım sonra.”

“2 sene sonra da The Last of Us Part 2 Remake çıkarırlar herhalde. Bunlar yolu bulmuş. Bir tane oyun yap, 10 farklı versiyon ile yola devam et. Bari ücretsiz güncelleme olsaydı.”

Eklemeler ve ek paketler ile birlikte yine ne yapar eder 50 dolar almayı başarırlar gibi geliyor bana.”

Last of Us serisi sadece 2 oyunla 5 oyunluk bir seri oldu. Bir firma neden böyle bir şey yapar? Müşterilerin bu kadar mı soyulmaya müsait? Oyuncuları sadece para kaynağı olarak görmeleri itici oluyor.”

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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