Ana Sayfa » Oyun The Last of Us Part 3 Ne Zaman Geliyor? Oyun The Last of Us Part 3 Ne Zaman Geliyor? Emine Emre 9 Görüntüleme

Oyun sektöründe önemli bir yer tutan The Last of Us Part oyun serisinin yeni yapımı gelecek. The Last of Us Part 2 ile hem oyun dünyasında hem de dizi dünyasında ses getiren oyunun yenisi için açıklama Neil Druckmann’dan geldi. Neil Druckmann The Last of Us Part 3’ün çıkacağını deklare etti. Peki The Last of Us Part 3 ne zaman çıkacak, Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

The Last of Us Part 3 Geliştirilecek

The Last of Us Part 2’nin oyun dünyasında ses getirmesinin ardından, oyunun dizi uyarlaması da çıkmıştı. Dizinin de global çapta beğenilmesinin ardından, oyunun popülaritesi daha da yükseldi. Bunun üzerine serinin yeni yapımına yönelik olarak çalışmalar hızlandı. Naughty Dog’dan Neil Druckmann “The Last of Us Part 3 için detayların aklında hazır” olduğunu deklare etti.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyuncular Ne Dedi?

The Last of Us Part 3’ün gelecek olmasının ortaya çıkması ile sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Gamerların konu hakkında şahsi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

“Neil Druckmann şu oyunun üzerinden elini çekse sanki daha iyi şeyler ortaya çıkacak gibi. Umarım en azından The Lastf of Us Part 3 de diğer senaristler ağırlığında kurgulanır. Ancak kafamda hazır dediğine göre böyle bir şey olmayacak gibi maalesef.”

“Hikayenin mutlu sonla bittiğini görmek güzel olurdu. Ellie’nin yaşlandığını ya da insanlığı kurtarmak için hayatını verdiğini görmek isterim, ayrıca Abby’nin de huzuru bulduğunu ve hikayesini tamamladığını görmek isterim. Burada anlatılacak çok şey var, 2. bölümü sona bırakmak yetersiz olur.”

“Bu hikayeye devam edeceğim için çok heyecanlı olsam da duygusal olarak bunu tekrar yapabilecek kapasitede değilim… Hala yapacağım ama bunu yapmaktan mutlu olmayacağım.”

“Sadece oyun olarak mı çıkacak yoksa yeni dizi olarak da mı gelecek acaba? Sanırım oyun ile dizi birbirinden bağımsız olarak yoluna devam edecek.”

“Son yılların neredeyse en güzel serisinin bu kadar gömülmesi çok ilginç. Sevmeyenler adeta nefret ediyor bu muhteşem oyundan. Part 3 ne zaman çıkar bilmiyorum ama çıkar çıkmaz alacağım.”

“Nasıl bir hikaye çıkarabilirler ki? Serinin en sevilen karakterini ikinci oyunun ikinci saati dolmadan öldürdüler, Ellie’nin intikam macerası tamamlandı başka bir amacı da kalmadı. RDR2 gibi prequel oyun çıkarsınlar bari ilk oyundan önceki 20 yılla alakalı bir şey yapsınlar.”

“Artık Bölüm 3’ün yeni IP’den sonra geleceğini biliyoruz, Bölüm 3 nedeniyle Tlou online’ı iptal ettiler ve bunun için San Francisco’yu kullanacaklar, umarım küçük çok oyunculu bir sürüm çıkarırlar, Factions hayranlarının buna hala ihtiyacı var.”