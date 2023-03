The Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Günümüzün popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan The Last of Us sonunda Windows platformuna gelerek oyuncuları sevindirdi. Aksiyon- Hayatta kalma türündeki oyun uzun zamandır PC platformu için çalışmalarını devam ettirmekteydi. Bugünkü yazımızda sizlere The Last of Us Part I sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Özellikle oyunundan sonra çıkan dizisi ile adından sıkça söz ettiren yapım PC platformuna gelmesi ile birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Fakat aşağıda da bahsedeceğimiz gibi sistem gereksinimlerine baktığımız zaman oyuncuların biraz canını sıkacak derecede olduğunu görüyoruz. Gelin sistem gereksinimlerine bir göz atalım;

The Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 Version 1909 ve üstü

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon 470 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 GB)

Depolama: 100 GB depolama alanı

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 Version 1909 ve üstü

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-4770K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB)

Depolama: 100 GB depolama alanı

Oyunun PC platformuna geliş tarihi ise 28 Mart olarak belirlendi, şu anda ise Steam üzerinden 599 TL’lik bir fiyat ile ön siparişte bulunabilirsiniz.