Ana SayfaOyunThe Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

The Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Aksiyon- Hayatta kalma türündeki oyun uzun zamandır PC platformu için çalışmalarını devam ettirmekteydi. Bugünkü yazımızda sizlere The Last of Us Part I sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
1
The Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri

Tamamen Elektrikli Lamborghini Urus Geliyor!

Ocak ayında Lamborghini, Urus hakkında tamamen elektrikli bir model olarak mevcut olmayacağını söyledi. Her şey...

Günümüzün popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan The Last of Us sonunda Windows platformuna gelerek oyuncuları sevindirdi. Aksiyon- Hayatta kalma türündeki oyun uzun zamandır PC platformu için çalışmalarını devam ettirmekteydi. Bugünkü yazımızda sizlere The Last of Us Part I sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Özellikle oyunundan sonra çıkan dizisi ile adından sıkça söz ettiren yapım PC platformuna gelmesi ile birlikte yoğun ilgi görmeye başladı. Fakat aşağıda da bahsedeceğimiz gibi sistem gereksinimlerine baktığımız zaman oyuncuların biraz canını sıkacak derecede olduğunu görüyoruz. Gelin sistem gereksinimlerine bir göz atalım;

The Last of Us Part I Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10 Version 1909 ve üstü
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon 470 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 GB)
  • Depolama: 100 GB depolama alanı

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10 Version 1909 ve üstü
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-4770K
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB)
  • Depolama: 100 GB depolama alanı

Oyunun PC platformuna geliş tarihi ise 28 Mart olarak belirlendi, şu anda ise Steam üzerinden 599 TL’lik bir fiyat ile ön siparişte bulunabilirsiniz.

-- Reklam --

En İyi Android Görev Takibi Uygulamaları 2023

Yapmanız gereken bir ton iş varsa ve sizin de yardıma ihtiyacınızı karşılayacak birçok uygulama var. Android telefonunuza indirebileceğiniz bu...
Önceki İçerik
Tamamen Elektrikli Lamborghini Urus Geliyor!
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021