Neredeyse dijital oyun tarihi ile yaşıt bir yapım olan The Legend of Zelda şimdi de oyun olacak. Shigeru Miyamoto ve Takashi Tezuka tarafından tasarlanan, Nintendo tarafından geliştirilen ve ilk kez 1986 yılında yayımlanan Legend of Zelda, aradan geçen 37 yılda milyonlarca oyuncuya ulaştı. Japonya merkezli oyun şirketi Nintendo, geniş bir hayran ve oyuncu kitlesine sahip The Legend of Zelda filmi için harekete geçti.

The Legend of Zelda Filmi Geliyor

Oyun sektöründe 100 yılı aşkın, dijital oyun sektöründe ise yarım asra yakın bir geçmişe sahip olan Nintendo; The Legend of Zelda, Mario, Animal Crossing ile Pokémon gibi global çapta ünlü serileri ile tanınıyor. Başarılı oyun şirketini bulunduğu konuma getiren yapımlardan biri konumunda bulunan The Legend of Zelda serisi bugüne değin pek çok oyunu ve milyonlarca oyuncusu ile dijital oyun sektörüne küresel çapta damga vurmayı başardı.

The Legend of Zelda oyun serisinin pek çok anlamda zirveye ulaşmasının akabinde şimdi de yapımın beyaz perdeye aktarılmasına karar verildi. Konu hakkında Nintendo’nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bu Miyamoto’ydu. Birçok mega hit filmin yapımcılığını üstlenen Avi Arad-san ile uzun yıllardır The Legend of Zelda’nın canlı aksiyon filmi üzerinde çalışıyorum. Avi-san’dan bu filmin yapımcılığını benimle birlikte yapmasını istedim ve artık Nintendo’nun da prodüksiyona yoğun bir şekilde dahil olmasıyla filmin geliştirilmesine resmi olarak başladık. Tamamlanması zaman alacak ama umarım görmeyi sabırsızlıkla beklersiniz.”

Nintendo’nun resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

This is Miyamoto. I have been working on the live-action film of The Legend of Zelda for many years now with Avi Arad-san, who has produced many mega hit films. [1] — 任天堂株式会社 (@Nintendo) November 7, 2023

The Legend of Zelda Film Olacak, İşte Detaylar!

Film tutkunlarının karşısına gelecek The Legend of Zelda için şu ana kadar belli olan detaylar özetle şu şekilde:

– Nintendo ve Sony Pictures ortak yapımı olacak.

– Yapımcıları Shigeru Miyamoto ve Avi Arad olacak.

– Yönetmeni Wes Ball olacak.

– Gerçek oyuncularla live-action olacak.

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Oyuncular The Legend of Zelda Filmi İçin Ne Dedi?

Nintendo’nun açıklaması kısa sürede oyun sektöründe ve sinema sektöründe büyük yankı uyandırdı. The Legend of Zelda’nın film olması ile ilgili olarak sosyal medyadaki tepkilerden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Live action olması haricinde her şey iyi. Güzel bir film ortaya çıkacağını düşünüyorum. Umarım live-action olayını bir kez daha düşünürler.”

“Filmin baş rolünde Tom Holland olmasını beklerim. Onun haricinde bir isim düşünemedim açıkçası. Yapımcı ve yönetmen de düşünmezse sevinirim.”

“Mario gibi animasyonlu yapsalar daha iyi olabilirdi. Live action olayı korkuttu beni. Umarım her şeyi berbat edip oyundan da soğutmazlar milleti.”

“Çocuk filmi mi olacak? The Legend of Zelda’nın live action filminin iyi olma ihtimali bana son derece düşük geldi açıkçası. Yapacak bir şey yok, bekleyip göreceğiz…”