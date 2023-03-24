The Lord of the Rings: Gollum Çıkış Tarihi Açıklandı!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi dünyası hem kitapları hem de filmleri ile oldukça büyük bir kitleye sahip bu başarısının yanında aslında oyun dünyasında pek bir varlık gösteremediler. Bugünkü yazımızda sizlere The Lord of the Rings: Gollum çıkış tarihi ve oyun içeriği hakkında bilgi vereceğiz.

Bildiğiniz üzere Yüzüklerin Efendisinin en ünlü oyunlardan biri olan BFM2 yıllardır piyasa da ve şu anda pek popüler bir oyun olmasa da bile oldukça fazla kitleye sahip.

Yeni gelecek olan oyun ise yüzük taşıyıcılarından biri olan Gollumun hayatında geçen maceraları konu edinecek. Her ne kadar önemli bir karakter olsa da biraz geri planda kalan Gollum’u bu oyunda daha iyi tanıyacak gibiyiz.

Bunun yanında filmde geçen Orklar, Gobllinler, Elfler, Cücelerde oyun içinde yer alacak ama pek fazla göremeyecek gibiyiz çünkü oyunun ana konusu Gollum’un güç yüzüğünü aldıktan sonraki hayatını ele alacak ve Bilbo ile tanışmasına kadar başından geçen olayları daha fazla görecek gibiyiz.

The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları ile birlikte 25 Mayıs 2023 yılında çıkış yapacak.