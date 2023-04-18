Ana SayfaOyunSistem GereksinimleriThe Lord of the Rings: Gollum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

The Lord of the Rings: Gollum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

25 Mayıs 2023 yılında çıkış yapacak olan The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilecek.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
16
The Lord of the Rings Gollum

Mercedes Maybach EQS 680 SUV Tanıtıldı

Mercedes-Benz, ultra lüks ve tamamen elektrikli Maybach EQS 680 SUV'u duyurdu. Aslında standart EQS 580...

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi dünyası hem kitapları hem de filmleri ile oldukça büyük bir kitleye sahip bu başarısının yanında aslında oyun dünyasında pek bir varlık gösteremediler. Bugünkü yazımızda sizlere The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Bildiğiniz üzere Yüzüklerin Efendisinin en ünlü oyunlardan biri olan BFM2 yıllardır piyasa da ve şu anda pek popüler bir oyun olmasa da bile oldukça fazla kitleye sahip.

Yeni gelecek oyunda ise oyunun ana konusu yüzük taşıyıcılarından biri olan Smeagol’un hayatını konu alacak 500 yıldan fazla yüzükle beraber yaşayan Smeagol bu serüvende ne yaşamış bu oyunda göreceğiz.

The Lord of the Rings: Gollum Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11
  • İşlemci: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: GTX 1080/RTX 2060
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11
  • İşlemci: Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600
  • Bellek: 32 GB RAM
  • Ekran Kartı: RTX 3080
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
-- Reklam --

Üçe Katlanabilen Samsung Telefonları Yolda!

Üçe katlanan bir Samsung akıllı telefon hakkındaki söylentiler 2020'den beri ortalıkta dolaşıyor ancak şimdiye kadar yalnızca ticaret fuarı demo...
Önceki İçerik
Mercedes Maybach EQS 680 SUV Tanıtıldı
Sonraki İçerik
Casper VIA X30 Plus İnceleme
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021