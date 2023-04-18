The Lord of the Rings: Gollum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi dünyası hem kitapları hem de filmleri ile oldukça büyük bir kitleye sahip bu başarısının yanında aslında oyun dünyasında pek bir varlık gösteremediler. Bugünkü yazımızda sizlere The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimlerinden bahsedeceğiz.

Bildiğiniz üzere Yüzüklerin Efendisinin en ünlü oyunlardan biri olan BFM2 yıllardır piyasa da ve şu anda pek popüler bir oyun olmasa da bile oldukça fazla kitleye sahip.

Yeni gelecek oyunda ise oyunun ana konusu yüzük taşıyıcılarından biri olan Smeagol’un hayatını konu alacak 500 yıldan fazla yüzükle beraber yaşayan Smeagol bu serüvende ne yaşamış bu oyunda göreceğiz.

The Lord of the Rings: Gollum Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel i7-4770 AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: GTX 1080/RTX 2060

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel i3-6100 AMD Ryzen 5 2600

Bellek: 32 GB RAM

Ekran Kartı: RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan