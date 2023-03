The Lord Of The Rings Gollum’dan Yeni Fragman Geldi!

Günümüzün en büyük kurgu evrenlerinden biri olan Yüzüklerin Efendisi dünyası hem kitapları hem de filmleri ile oldukça büyük bir kitleye sahip bu başarısının yanında aslında oyun dünyasında pek bir varlık gösteremediler.

Bunun aslında altında birçok sebep bulunmakta fakat çoğu şirket kitap üzerine bir oyun yapmak istese de çoğu zaman telif meseleleri ile uğraşmak zorunda kalıyorlardı. Bugünkü yazımızda sizlere The Lord Of The Rings Gollum oyununun fragmanına göz atacağız.

Bildiğiniz üzere Yüzüklerin Efendisinin en ünlü oyunlardan biri olan BFM2 yıllardır piyasa da ve şu anda pek popüler bir oyun olmasa da bile oldukça fazla kitleye sahip.

Yeni gelecek olan oyun ise yüzük taşıyıcılarından biri olan Gollumun hayatında geçen maceraları konu edinecek. Her ne kadar önemli bir karakter olsa da biraz geri planda kalan Gollum’u bu oyunda daha iyi tanıyacak gibiyiz.

The Lord of the Rings: Gollum; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları ile birlikte 2023 yılında çıkış yapacak.