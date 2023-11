The Marvels Filmi Beğenilmedi, Gişesi Düşük Seyrediyor!

Marvel, bu defa istediği başarıyı yakalayamadı. The Marvels filmi Marvel hayranları tarafından beğenilmedi, gişesi düşük seyrediyor. Film eleştirmenlerden de yüksek not alamadı.

The Marvels Beklenen İlgiyi Bulamadı!

Marvel evreninin yeni filmi The Marvels, 10 Kasım 2023 tarihinde vizyona girdi. Marvel geçmişte yaşadığı bazı krizler neticesinde sinema dünyasında pek varlığını gösterememiş ve bu dönemde DC filmleri sektöre damgasını vurmuştu. Krizleri atlatan Marvel, 2000’li yıllarda kendini toparlamış ve sektörde hakimiyeti ele almıştı. The Marvels filmi 15 yıl aradan sonra Marvel’in tökezlediği bir yapım oldu.

The Marvels filmi ile gündeme gelen Marvel, bu defa istediği başarıyı yakalayamadı. 10 Kasım’da vizyona giren The Marvels gişesi beklenenden düşük seyrediyor ve yapıma yeterince ilgi maalesef ki bulunmuyor. Sektörde hakimiyet kuran Marvel’in 15 yıl aradan sonra ilk defa başarısızlık yaşadığı söylenebilir.

The Marvels Filmi Hakkında detaylı bilgiyi bu içeriğimizde Cepkolik okurları için derlemiştik.

Marvel Stüdyoları 2019 yılında Captain Marvel filmi ile hayranlarının kalbinde taht kurmuş, 2022 yılında çıkardığı mini dizisi Ms. Marvel ise yine çok beğenilen işlerinden biri olmuştu. The Marvels filmi ise Captain Marvel ile Ms. Marvel dizisinin birleşiminden oluşan bir macerayı anlatıyor. Bu bakımdan The Marvels, bir devam filmi gibi düşünülebilir.

Yukarıda da bahsedildiği gibi bir devam filmi olan The Marvels filminde, Captain Marvel’in güçleri, Ms Marvel ile Monica Rambeau’yla birbirine karışıyor. Neticesinde ise bu üç karakter mecburen birlikte çalışmak zorunda kalıyor. Filmde Ms. Marvel’i Iman Vellani; Monica Rambeau’yı ise Teyonah Parris canlandırıyor.

The Marvels Hasılatı ve Eleştirmen Yorumları!

The Marvels filmi beğenilmedi. Film, vizyona girdiği ilk 3 günde 47 milyon dolar hasılat yaptı. Bu rakamla film, Marvel sinematik evreninin en düşük çıkışını yapmış oldu. The Marvels’dan önce en düşük çıkış yapan film The Incredible Hulk idi. The Incredible Hulk 55,4 milyon dolar ile çıkış yapmıştı. The Marvels’dan beklenen 75 milyon dolar ile çıkış yapmasıydı. Küresel çapta bakıldığında ise ilk 3 günde The Marvels 110 milyon dolar gişe yapmış oldu.

Otoriteler tarafından yapılan yorumlara bakıldığında bu düşüşün sebebi olarak Hollywood grevleri gösteriliyor. Hollywood’da yaşanan grevlerden dolayı The Marvels tanıtımı yeterince yapılamadı. Film, tanıtım turu gerçekleştiremedi. Ancak tek sebep de bu değil; film ve dizi yapımlarının iç içe geçmesi ve bu sebepten anlatılan hikayelerde derinliğin kaybolması da izleyiciyi biraz soğutmuş durumda. Bunların yanı sıra The Marvels filmi Rotten Tomatoes’taki eleştirmenlerden yüzde 52 puan almış durumda.