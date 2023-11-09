The Marvels Filminden Son Fragman Geldi, Film Yarın Vizyonda

Marvel Studios tarafından üretilen The Marvels, Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından yayınlanacak. Yarın (10 Kasım) itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde vizyona girmesi beklenen filmin son fragmanı da dün geldi. Önemli bir gişe hasılatına ulaşması beklenen The Marvels; Marvel Comics karakteri Carol Danvers/Captain Marvel’a dayanıyor.

The Marvels Filminden Son Fragman Geldi

Marvel Studios resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımla filmin son fragmanı da hayranlarla buluştu. Filmin çıkmasından 2 gün önce gelen son trailer, filmi bekleyenler için heyecanı doruğa çıkardı. “Her şeyi değiştirecek an için orada olun. #TheMarvels ‘ın son fragmanını; bu Cuma sinemalarda izleyin” ifadesiyle resmi hesaptan paylaşılan fragman:

Be there for the moment that changes everything.



Watch the final trailer for #TheMarvels, in theaters this Friday. Get tickets now: https://t.co/AzHO2t7bWM pic.twitter.com/lnlj98pNrw — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 7, 2023

Kısa sürede yalnızca Marvel Studios resmi Twitter (X) hesabından yayımlanan video 7 milyona yakın kez izlendi. Diğer platformlar üzerindeki izlenme sayıları da dikkate alındığında son fragmanın 10 milyonu aşkın düzeyde izlendiği görülüyor. Bu durum, filmin gişede beklediği başarıya ulaşacağı izlenimini doğuruyor.

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The Marvels Filmi Nasıl, Hayranlar Ne Diyor?

Süper Kahraman filmlerinin tutkunları, The Marvels için yayımlanan 2 dakikalık son fragmanın akabinde sosyal mecralarda görüşlerini dile getirdiler. O görüşlerden bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Maalesef beklenti düşük… Fragmana Iron Man ve Kaptan Amerika’nın görüntülerini eklemek herhangi bir heyecan yaratmaya yardımcı olmayacak.”

“Ön bilet satışlarının istenildiği gibi gitmediğini; son fragmana Tony’i koymalarından anlıyoruz.”

“Gişesinin iyi olmayacağını kendileri de anlamışlar bana kalırsa, bu nedenle ellerinde dikkat çekecek ne varsa eklemişler son fragmana. Ama artık çok geç…”

“Kamala Khan kendi dizisinde kalmalıydı ve filmlere bağlanmamalıydı asla. Ms.Marvel ilginç bir gençlik komedi dizisi kıvamındaydı zaten. Sırf Kamala karakteri yüzünden izlemeyenler olacaktır. Captain Marvel’ı da seven kişi sayısı malum çok az. Kötü kararlar alıyorlar, gişede bekledikleri başarıyı yakalayamazlar.”

“5. faz tam bir fiyasko. Loki hariç haz veren hiçbir karakteri yok. Bizim kuşak için Avengers: Endgame ile bitti hikaye.”

“Eski Avengers’ı kullanarak filmi tanıtmak çok saçma olmuş hepsini öldürdüler şimdi geri getirmek için uğraşıyorlar ya da kullanmaya çalışıyorlar. The Marvels filminden son fragman onların popülerliği olmadan bu işin sürmeyeceğini anladıklarının bir göstergesi ama çok geç…”