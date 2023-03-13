The Outlast Trials Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzde her kategoride oyun bulunmakta bu oyunlar arasında korku oyunlarının yeri oldukça popüler hal almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere ünlü korku oyunlarından biri olan The Outlast Trials çıkış tarihi hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusuna bir göz atalım; Korku ve hayatta kalma türünde olacak oyun Murkoff Corporation’da yaşanan beyin yıkama deneylerinin olduğu bir serüvende geçecek.

Bildiğiniz gibi Outlast serisini şuana kadar hep tek başınıza oynadınız fakat şirket yeni çıkaracağı oyunda arkadaşlarınız ile birlikte oynamanıza imkan verecek. Şirket aslında bu fikri ilk oyunda oyuncular tarafından olumsuz tepki alarak harekete geçmiş olmalı.

Çünkü çoğu oyuncu Solo yerine birde çoklu oyunculu modunun gelmesi için oldukça istekliydiler. Tabi ki bu oyunu tek başınıza da oynama imkanınız olacak.

Oyuncular ise oyunun çıkış tarihi ve oyunun fiyatı konusunda meraklı, fakat şirket şuana kadar oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yaptı, fiyatı hakkında henüz bir açıklamaları yok. Oyunun çıkış tarihi ise 18 Mayıs olarak belirlendi.