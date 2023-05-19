Günümüzde her kategoride oyun bulunmakta bu oyunlar arasında korku oyunlarının yeri oldukça popüler hal almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlere ünlü korku oyunlarından biri olan The Outlast Trials sistem gereksinimlerine göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusuna bir göz atalım; Korku ve hayatta kalma türünde olacak oyun Murkoff Corporation’da yaşanan beyin yıkama deneylerinin olduğu bir akıl hastanesinde geçecek.

Yeni çıkan oyunun en güzel ve beğendiğim noktası arkadaşlarınız ile birlikte oyuna dahil olmamız olacak. Çünkü Outlast serilerinde hep solo bir şekilde oyunu oynamak zorundaydınız. Gelen bu özellik ile arkadaşlarınız ile oyunun keyfini çıkarabilirsiniz.

The Outlast Trials Sistem Gereksinimleri

Minimum

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB veya Radeon R7 360, 2 GB

Bellek: 8 GB

İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1400

DirectX Sürümü: Sürüm 11

Depolama: 40 GB

Önerilen

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660, 6 GB veya AMD Radeon RX Vega 56, 8 GB

Bellek: 16 GB

İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 2600X

DirectX Sürümü: Sürüm 12

Depolama: 40 GB