The Power of the Dog Filminin Konusu Nedir?

Her yıl sinema tarihine yepyeni filmler ekleniyor. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok film daha yüksek kalite ve efektlerle çekiliyor. 2021 yılının son çeyreğinde beyazperdeye giren The Power of the Dog filmi büyük ilgi gördü. Bugünkü yazımızda sizlere The Power of the Dog filminin konusu anlatacağız.

2021 yılında birçok film sahneye geldi. Seri filmlerinin devamları ve yeni birçok film bunlara dahil. Özellikle bu yapılardan sonra sinema dünyasının beklentisi arttı. 2022 yılına girmeden vizyona giren ve çok beğenilen The Power of the Dog, bizleri eski dönemlere götürüyor. Filmi izleyenler eskiden ekran başında izledikleri Pazar günü Westernleri gibi olmasa da, benzer bir tadı alacağı bu filmi beğendi. Özellikle olay örgüsü ve oyunculuk bakımından muhteşem olan bu film, 2022 yılı için Oscar ödülü için aday gösterileceğe benziyor.

Filmin başrolünde, Doctor Strange ve Sherlock’dan tanıdığımız Benedict Cumberbatch yer alıyor. Özellikle oyuncunun canlandırdığı karakterin duygularını tamamen hissediyoruz. Özellikle karakter ile aramızda bir bağ kurma şansına sahip oluyoruz. Ünlü yazar Thomas Savage’nin romanından uyarlanan bu film, bizleri vahşi batının kapılarını aralıyor.

The Power of the Dog, Montana’da geniş bir araziye sahip olan iki kardeşin hikayesini konu ediyor. Bu iki kardeş bölgedeki en büyük çiftliğin sahipleridirler. Birbirinden tamamen farklı olan bu kardeşler, bazı konularda tartışırlar. Phill, zeki ve başarılı bir adamdır ve zayıflığı hiç hoş karşılamaz. Kardeşi George ise tamamen bir sevgi yumağıdır.

İki kardeş yıllarca aynı çatı altında yaşamlarını sürdürmektedir. Ancak onların hayatı, George’un genç dul bir kadınla olan beklenmedik evliliği ile alt üst olur. Phil ise çiftliklerine yerleşen bu kadının varlığından oldukça rahatsızdır. Bu duruma bir son vermek isteyen Phil, kardeşinin eşini ortadan kaldırmak için amansız bir savaşa soyunur.

The Power of the Dog filminin oyuncu kadrosu şu şekilde;

Benedict Cumberbatch – Phil Burbank

Kirsten Dunst – Rose Gordon

Jesse Plemons – George Burbank

Kodi Smit-McPhee – Peter Gordon

Thomasin McKenzie – Lola

Genevieve Lemon – Mrs. Lewis

Keith Carradine – Governor Edward

Frances Conroy – Old Lady

Peter Carroll – Old Gent

Adam Beach – Edward Nappo

2022 yılına büyük bir etki bırakacak olan bu yapıt, bu yıl düzenlenecek olan film festivallerinde birçok ödül alacağa benziyor.

