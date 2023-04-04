The Texas Chain Saw Massacre Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Günümüzün en popüler oyun kategorilerinden biri olan korku oyunları son zamanlarda oldukça popüler bir hal almaya başladı. Bugünkü yazımızda sizlerle oyun piyasasına yeni çıkacak olan The Texas Chain Saw Massacre oyunu hakkında bazı bilgiler vereceğiz.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca özetleyelim; Oyun konusu aslında 1974’te çekilen Texas Chain Saw Massacre filminden ilham alınarak çekildi. Oyunda ki çoğu sahne ve senaryo filmdeki sahneler ile aynı olarak oyunculara oldukça keyifli ve korku dolu bir oyun zevki yaşatacaktır.

Oyunun içeriğine gelecek olursak The Texas Chain Saw Massacre oyununda oyuncular, biri katiller ve diğeri kurbanlar olmak üzere iki takım halinde olacak. Oyun içinde 3 katil ve 4 kurban olarak oyuna başlayacaksınız.

Oyun içinde aslında kurbanlardan asıl istenen zekalarını kullanarak katillerden kısa süre içinde kaçmaları istenecek ve oyun içinde ufak ama hayatınızı kurtaracak küçük detaylar bulunacak.

Oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket 18 Ağustos 2023 tarihinde çıkış yaparak Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 ve Steam platformlarında yer alacak.