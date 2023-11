Oynanış görüntüleri ve “boss savaşları” ile gündeme düşen, sosyal medyada oyunculardan pek çok eleştiri alan The Walking Dead Destinies 1 Aralık itibariyle Steam üzerinden PC oyuncuları ile buluşacak. Flux Games tarafından geliştirilen ve GameMill Entertainment tarafından yayınlanacak olan oyun; PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak. Oyunun ön incelemeleri neticesinde gamerların eleştirileri karşılık bulmuş görünüyor. The Walking Dead Destinies inceleme puanları ve yorumları bir hayli düşük…

The Walking Dead Destinies İnceleme Puanları ve Yorumları

The Walking Dead Destinies Aralık ayı başında çıkacak. Oyunun ön incelemeleri belli oldu. İşte The Walking Dead Destinies’in oyun sektörünün önemli medya kuruluşlarından şimdiye kadar aldığı puanlar:

COGconnected 50/100

Vandal 30/100

The Jimquisition 30/100

IGN 20/100

Nintendo Life 20/100

Gaming Bolt 20/100

The Walking Dead Destinies oyununun şu ana kadarki puan ortalaması 100 üzerinden 29 olurken, gamerların verdiği puanlar da genel olarak bu paralel de seyretti. Gamerlar, oyuna 10 üzerinden 0rtalama 2,9 puan vererek “başarısız” buldu.

The Walking Dead Destinies Yorumları

Erken erişim ile The Walking Dead Destinies’i deneyimleme fırsatı yakalayan oyuncuların oyun hakkındaki yorumlarından bir kaçına göz atmak gerekirse:

“The Walking Dead: Destinies, son derece kötü bir aksiyon / gizlilik oyunu olmuş. Bir uyarlama gibi çalışmıyor, dizinin hafızasını lekeliyor ve bizi her başarılı filmin, oyununun film galasına denk gelmek için aceleyle yapıldığı o zamanlara götürüyor, bu da filmin kalitesini etkiliyor. Sunduğu her şey bu kadar eksik olan bir ürünün piyasaya sürülmesindeki eksikliği neyle açıklayabiliriz? Sonuç olarak yılın en kötü oyunu mu? Muhtemelen değil. Ama bu çok zayıf bir teselli olarak kalıyor.”

“Maalesef 2023 yılının en kötü oyunları arasındaki yerini aldı. Bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum açıkçası. Sosyal medyaya düşen oynanış videolarının düzeltilmiş olmasını dilerdim ancak maalesef düzeltilmemiş. Tavsiye edebileceğim bir yapım değil.”

“GameMill Entertainment aceleye getirilmiş oyunlarına devam ediyor. Oyuncular bu oyuna neden para versin? 2010 yılında çıksa belki yılın en iyi oyunu olabilirdi ama şu anda yılın en kötü oyunları arasında yer alacak. The Walking Dead: Destinies, yalnızca taklit etmeye çalıştığı TV şovuna değil, genel olarak modern oyunlara da bir hakaret konumunda.”

TWDD Sistem Gereksinimleri Nasıl?

The Walking Dead Destinies minimum sistem gereksinimleri PC oyuncuları için şu şekilde: