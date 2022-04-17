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The Witcher 3, 8K Moduyla Büyüledi!

Son yıllarını en çok beğenilen oyunlarının başında gelen The Witcher 3, 8K grafik ayarları ile yeniden tasarlandı. Yeni grafikler, gören oyunseverleri adete büyüledi.

İbrahim Özbek

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Son yıllarını en çok beğenilen oyunlarının başında gelen The Witcher 3, 8K grafik ayarları ile yeniden tasarlandı. Yeni grafikler, gören oyunseverleri adete büyüledi.

Uzun zamandır beklenen The Witcher 3 için yeni mod geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Özellikle oyunun severleri tarafından yayınlanan yeni mod grafik kalitesinde ciddi bir artış sağladı. The Witcher 3’ün yeni grafikleri adete bugün çıkmış bir oyun gibi görünüyor. 8K görüntüsü ile adete görenleri hayran bırakan The Witcher 3, oldukça fazla olumlu tepki aldı.

The Witcher 3’ü eğer ki sisteminiz kaldırıyorsa kesinlikle denemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle artan grafik kalitesi ile beraber adete olayların tam göbeğinde hissediyorsunuz. Ancak bu modu sadece konsol tarafında deneyimleyebileceksiniz. 2022 yılının ilerleyen zamanlarında oyunseverler, PC versiyonunu da yayınlamayı planlıyor.

Oyunun 8K çözünürlüğe ile yeniden tasarlanan Blitz FX modu, hayranlar tarafından geliştirildi. Oyunun mevcut sürümü de ultra ayarlarda epey iyi görünüyor, ancak 8K çözünürlüğe gelindiğinde fazlasını oyunseverlere sunuyor.

Bu geliştirilen mod ile beraber oyunseverler adete maceranın tam ortasında hissediyor. Ayrıca sisteminizden tam bir verim almanızı sağlıyor. Oyunseverler sadece The Witcher 3 için değil başka oyunlar içinde böyle çalışmaların yapılması istiyor.

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