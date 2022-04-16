Xbox Oyunlarına Reklam Geliyor!

Oyunseverlin gözdesi olan Xbox oyunlarına yeni güncelleme ile beraber reklam gelebilir. Microsoft tarafından yapılan paylaşıma göre, Xbox oyunları için reklam gelmesi hedefleniyor.

Son zamanlarda sıkça konuşulan Xbox reklamları için Microsoft kolları sıvamış gibi görünüyor. Oyunseverlerin sıklıkla tercih ettiği Xbox içinde yer alan oyunlara ürün yerleştirme ve reklam gelme ihtimali var. Bu durum birçok oyuncunun moralini düşürse de Microsoft gelecek olan reklamları oyunseverlerinin deneyimlerini bozmayacak şekilde yansıtmayı planlıyor.

Xbox üzerine gelecek yeni reklamlar hemen hemen her oyun içerisinde yer alacak. Hem ücretli hem de ücretsiz oyun oynayan kişiler bu reklamlara maruz kalacak. Ancak Microsoft, oyun içi reklamların oyuncuları rahatsız edebileceğinden endişe duyuyor. Bu nedenle şirketlerin sadece oyuna dahil olmayan reklamlar yerleştirmesine izin vereceği, aynı zamanda tüm firmalardan reklam almayacağı söyleniyor.

Microsoft, reklam veren kişilerle oyuncuların bilgilerini paylaşacak ve duruma göre oyuncuların oyununu aksatmayacak reklamlar vermesini sağlayacak. Ayrıca Microsoft, her şirketten reklam değil sadece belli markalardan reklam alacağını açıkladı.

NBA 2K21 gibi oyunlardaki atlanamayan reklamlar ve ürün yerleştirme oyuncular tarafından eleştirilmişti. Her ne kadar Microsoft oyun içi reklamları oyuncuları rahatsız etmeden yerleştirmek istese de, oyunseverler bu durumdan hiç memnun olmayacak gibi görünüyor.

Microsoft, geliştireceği reklam sistemi ile beraber ücretsiz bir şekilde oyun hizmeti sağlayan firmalara destek olmayı hedefliyor. Bu durum hem oyun şirketleri açısından hem de oyuncular açısından oldukça önemli olacak. Şöyle ki ücretsiz bir oyun deneyimi sunan firmalar ücret alarak, oyunseverlere daha iyi hizmetler verebilecekler.

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