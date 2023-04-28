The Witcher 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzün en ünlü dizilerinden biri olan The Witcher dizisi 2. sezonu ile muhteşem bir sezon finali yapmıştı. Bugünkü yazımızda ise sizlere The Witcher dizisinin 3. sezon fragmanına göz atacağız.

İlk olarak ikinci sezonu oldukça başarılı geçen The Witcher dizisinde Geralt ve Ciri’ye odaklanarak maceralarını konu edindi. 3 sezonda ise bizleri neler bekliyor bir göz atalım.

Dizini 3. sezonunda kıtanın hükümdarları, büyücüleri ve canavarları Ciri’yi yakalamak için mücadele ederken; Geralt, yeni kurduğu ailesini yok etmekle tehdit edenlere karşı korumaya yemin ettiği Ciri’yi saklamaya düşmanlarından korumaya çalışmaktadır.

Bunun yanında dizinin ana karakterleri arasında yerini alan Yennefer Ciri’nin olağanüstü gücünü kullanmasına yardım etmeye çalışacaktır.

Dizinin 3. sezon çıkış tarihi ise 29 Haziran olarak belirlendi.