The Wolf Among Us 2, Gelecek Yıl Çıkacak

Telltale Games, The Wolf Among Us 2‘yi bugün The Game Awards’ın YouTube kanalında yeniden yayınladı. Yeni bir fragman, oyunun gelecek yıl çıkacağını gösteriyor. 2023 için şimdiden sabırsızlandık.

Fragmanda, Bigby’i bir özel dedektif olarak taktiklerini tartışırken ve Oz Büyücüsü’nden Korkuluk ve Teneke Adam da dahil olmak üzere bazı büyülü suçlularla yüzleşirken izliyoruz. Rakipleri üstünlük sağlıyor, ancak Bigby savaşmak için bir kurt adam oluyor.

Fragmanın ardından yapılan bir röportajda geliştiriciler, bu oyunun ilk oyundan altı ay sonra gerçekleştiğini açıkladı. Sunum ayrıca Adam Harrington ve Erin Yvette‘in sırasıyla; Bigby ve Snow White rollerini yeniden oynayacaklarını doğruladı.

Tüm sezon beş bölüm sürecek, ancak Telltale ve geliştirici AdHoc; bölümlerin hepsi bitene kadar çıkmayacağını ve hızlı bir şekilde art arda yayınlanabileceğini söyledi. Hal böyle olunca tüm bölümler 2023’te çıkacak diyebiliriz.