Thermaltake Tayvan merkezli; bilgisayar kasası, güç kaynağı ve soğutucu üretimi gerçekleştiren bir şirket. Oyuncu monitörleri alanında da üretim yapmaya başlayacak olan firma, bu alanda da adından söz ettireceğe benziyor. İlk olarak Almanya pazarında olmak üzere Thermaltake oyuncu monitörleri geliyor.

Thermaltake Oyuncu Monitörleri Yakında Çıkıyor!

Thermaltake resmi açıklamasına göre iki adet oyuncu monitörünü piyasaya sürüyor. Bunlar; Thermaltake TGM-I27FQ ve Thermaltake TGM-V32CQ modelleri. Şirket fiyat performans ürünü olarak bu piyasada rekabete katılmak istiyor.

Thermaltake TGM-I27FQ Özellikleri

Şirketin piyasaya süreceği modellerden biri olan Thermaltake TGM-I27FQ, 27 inç büyüklüğünde WQHD IPS panel barındırmakta. Oyuncu ekranı 1 ms tepki süresine sahip ve 165Hz tazeleme hızı sunuyor. Oyuncu monitörünün parlaklık derecesi 400 nite kadar çıkabiliyor ve bununla birlikte FRC ile 8 bit renk desteğini 10 bite kadar yükseltebilmekte. Ayrıca monitör 15W hızı şarja sahip.

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Thermaltake TGM-I27FQ Oyuncu Monitörü Fiyatı Ne Kadar?

Thermaltake’in piyasaya çıkaracağı oyuncu monitörlerinden TGM-I27FQ model cihaz fiyatı 390 Euro civarında olacak.

Thermaltake TGM-V32CQ Özellikleri

Thermaltake TGM-V32CQ modeli ile TGM-I27FQ modeli arasında ortak noktalar olduğu gibi bazı farklılıklar da bulunuyor elbette. Thermaltake TGM-V32CQ, TGM-I27FQ modelinden biraz daha üstün diyebiliriz.

Thermaltake TGM-V32CQ modelinde ekran büyüklüğü 32 ince yükselirken bir de 2K kavis ekleniyor. Oyun tutkunları için kavisli panel elbette daha revaçta diyebiliriz. 170 Hz tazeleme hızına sahip olan monitörün kontrast oranı ise 3000:1 oranında. TGM-V32CQ’nun griden griye tepki süresi 4 ms ve DCI-P3 renk gamının da yüzde 90’ını kapsamakta.

Thermaltake TGM-V32CQ Fiyatı Ne Kadar?

Thermaltake TGM-V32CQ model oyuncu monitörün fiyatı 350 Euro civarında olacak.

Thermaltake TGM-I27FQ ve Thermaltake TGM-V32CQ Monitörlerin Ortak Özellikleri!

Thermaltake’in oyuncu monitörü piyasasına katıldığı bu iki monitör, piyasayı alt üst etmese de yer tutacağa benziyor. Bir oyuncunun talep edeceği pek çok özellik her iki monitörde de bulunuyor. Thermaltake yeni iki ürünü ile rekabete katılacak gibi görünmekte.

Ortak özelliklerine değinecek olursak; bahse konu oyuncu monitörlerin her ikisinde de iki adet HDMI 2.0 portu, G-Sync uyumlu Adaptive Sync, FreeSync Premium, DisplayPort 1.4 ve kulaklık girişi bulunmakta.

Thermaltake Oyuncu Monitörleri Ne Zaman Çıkacak?

Fiyat performans ürünü olacağı düşünülen bu iki monitörün piyasaya çıkışı oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Öncelikle belirtmeliyiz ki, Thermaltake ilk olarak Almanya piyasasında satışa sunulacak. Zamanı konusunda da edinilen bilgilere göre Kasım ayının 15’i gibi ürünlerin raflarda yerini alması bekleniyor.