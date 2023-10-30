Steam Çığlık Festivali 2023 kapsamındaki indirime giren yüzlerce oyun bulunuyor. Bu oyunların en güzellerinden biri olan This War of Mine indirimde Steam’de 190 TL’den 39 TL’ye düşüyor. Yüzde 80’lik indirim oranı son derece cazip olsa da, aynı oyunun hali hazırda Epic Games de 6,20 liradan satıldığını belirtmek de fayda var. Epic Games indirimi 1 Kasım akşamı saat 18’de, Steam indirimi ise 2 Kasım akşamında sona erecek.

This War of Mine İndirimde Steam’de 38, Epic Games de 6 TL!

Sivil halkın hikayesini ve savaşın ne kadar kötü olduğunu anlatan mükemmel bir hayatta kalma oyunu olan This War of Mine cazip fiyatlarla oyun platformlarında gamerları bekliyor. Türkçe dil desteği de olan yapım, hayatta kalma / strateji oyunu.

11 Bit Studios tarafından geliştirilen ve 2014 yılında; Android, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi, Linux, Klasik Mac OS için yayınlanan oyun, piyasaya çıkışından bu yana aradan geçen takribi 10 yıla rağmen popülerliğini sürdürüyor.

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This War of Mine Oyuncu Yorumları Nasıl, Alınır Mı?

This War of Mine yalnızca Steam üzerinden dahi bugüne değin 62 bin dolayında inceleme almış bir yapım. Bu incelemelerde “çok olumlu” puan ortalaması tutturan yapımın önemli bir kitlesi olduğunu söyleyebiliriz.

Genel olarak son derece beğenilen bir yapım olan This War of Mine’ı satın almayı düşünenler için gamerların oyun hakkındaki yorumlarına da kısaca değinmekte fayda var:

“Çok güzel oyun; her başlangıçta farklı senaryolar var farklı hikayeler var kesinlikle oynanır, verilen paraya da harcanan zamana da kat be kat değer.”

“Zamanında Steam’den daha düşük fiyata almıştım ama bundan sonra mümkün olur mu bilemedim. Zira 20 Kasım itibariyle Steam dolara geçecek bilindiği üzere. Bu nedenle bu fiyat bu oyun için son derece iyi diyebiliriz.”

“Birkaç yıl önce oynadığım ve beni neredeyse depresyona sokan bir oyun, son derece başarılı bir yapım, almak isteyen herkese tavsiye ederim.”

“Onlarca saat oynadığım bir oyun. Halen de ara ara birkaç saat oynarım. Tek kelimeyle başyapıt oyun! Özellikle senaryo dlclerini çok seviyorum.”

Oyunun Sistem Gereksinimleri Nasıl?

This War of Mine minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: