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Threads Avrupa Lansmanı İçin Geri Sayıma Başladı

Threads, Meta'nın X platformuna karşı bir rakip olarak dikkat çekiyor. Temmuz ayında piyasaya sürülen bu yeni sosyal medya platformu, şimdiye kadar pek çok Avrupa ülkesinde kullanıma sunulmamıştı. Ancak şimdi, Threads sessizce bir geri sayım başlattı ve 14 Aralık'ta Avrupa Birliği'nde kullanıcılara ulaşıyor.

Fatih Kuruçay

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Threads Avrupa Lansmanı İçin Geri Sayıma Başladı

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Meta’nın X’in rakibi olan Threads, Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Yeni platform şu ana kadar pek çok Avrupa ülkesinde kullanıma sunulmadı. Bu durumun bu hafta değişeceği bildirildi. Threads, web sitesine sessizce bir geri sayım sayacı ekledi. Bu zamanlayıcı yalnızca platformun henüz mevcut olmadığı pazarlarda, yani Avrupa Birliği’nde mevcut hale geldi. Zamanlayıcının şu anda yazımın bitmesine üç günü vardır. Bu da Threads’ın 14 Aralık Perşembe günü AB’de piyasaya sürülmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

Threads Avrupa Lansmanı İçin Geri Sayıma Başladı

Threads Instagram üzerinden davetler sunuyor

Ayrıca bir Threads kullanıcısı, AB’deki Instagram kullanıcılarının, Threads’e dijital bir daveti ve lansman zamanını ortaya çıkarmak için Instagram uygulamasında bilet araması yapabileceklerini belirtti. Yine de bu, Threads için gecikmiş bir güncelleme olabilir. Platformun, veri paylaşımına ilişkin düzenleyici kaygılar nedeniyle lansman sırasında AB’yi atladığı belirtildi. Her iki durumda da, bunun gibi büyük bir genişleme, servise X’e karşı mücadele etme yolunda büyük bir şans verebilir.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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