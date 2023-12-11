Threads Avrupa Lansmanı İçin Geri Sayıma Başladı

Meta’nın X’in rakibi olan Threads, Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Yeni platform şu ana kadar pek çok Avrupa ülkesinde kullanıma sunulmadı. Bu durumun bu hafta değişeceği bildirildi. Threads, web sitesine sessizce bir geri sayım sayacı ekledi. Bu zamanlayıcı yalnızca platformun henüz mevcut olmadığı pazarlarda, yani Avrupa Birliği’nde mevcut hale geldi. Zamanlayıcının şu anda yazımın bitmesine üç günü vardır. Bu da Threads’ın 14 Aralık Perşembe günü AB’de piyasaya sürülmeye hazır olduğu anlamına geliyor.

Threads Instagram üzerinden davetler sunuyor

Ayrıca bir Threads kullanıcısı, AB’deki Instagram kullanıcılarının, Threads’e dijital bir daveti ve lansman zamanını ortaya çıkarmak için Instagram uygulamasında bilet araması yapabileceklerini belirtti. Yine de bu, Threads için gecikmiş bir güncelleme olabilir. Platformun, veri paylaşımına ilişkin düzenleyici kaygılar nedeniyle lansman sırasında AB’yi atladığı belirtildi. Her iki durumda da, bunun gibi büyük bir genişleme, servise X’e karşı mücadele etme yolunda büyük bir şans verebilir.