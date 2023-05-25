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TikTok AI sohbet robotu Tako, daha ilginç videolar bulmanıza yardım ediyor

Sağ taraftaki tuşa basıldığında kullanıcılar, Tako'ya video hakkında çeşitli sorular sormak veya yeni içerik için seçenekler aramak için görüş yöneltebiliyor.

Ayşen Sıla

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ChatGPT gibi sohbet robotlarının popülaritesi göz önüne alındığında, TikTok’un şu anda kendi yapay zeka sohbet robotunu keşfetmesi hiç de şaşırtıcı değil. “Tako” botu, birkaç bölgede sınırlı testlere başladı bile.

TikTok arayüzünün sağ tarafında kullanıcı profilinin ve diğer beğeni, yorum ve yer imleri düğmelerinin üzerinde görünür olacak. Basıldığında kullanıcılar, Tako’ya video hakkında çeşitli sorular sormak veya yeni içerik için seçenekler aramak için görüş yöneltebiliyor.

Bot, videonun başlığını, yaratıcısını ve konusunu ve ayrıca ilgili diğer videoların bağlantılarını içeren bir sonuç listesiyle yanıt veriyor. Bu noktadan videonun küçük resmine tıklayarak içeriğine gidebilirsiniz.

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TikTok, Tako ilk tanıtıldığında açılan bir açılır pencerede, kullanıcılara Tako’nun “deneysel” olduğunu belirtiyor. Uyarı ayrıca Tako’nun girişinin “doğru veya doğru olmayabileceğini” da söylüyor.

Bu uyarı, diğerleri arasında OpenAI’nin ChatGPT’si ve Google’ın AI’sı dahil olmak üzere diğer mevcut AI sohbet robotları tarafından paylaşılıyor. Ayrıca TikTok, kullanıcıların finansal, yasal veya tıbbi tavsiye için sohbet robotuna güvenmemeleri gerektiğini vurguluyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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