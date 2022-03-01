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TikTok Artık 10 Dakikalık Videolara İzin Veriyor!

Pazartesi günü, bazı TikTok kullanıcıları 10 dakikaya kadar video yükleyebileceklerine dair bir bildirimle karşılaştılar.

Mustafa

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TikTok Artık 10 Dakikalık

Günümüzün popüler sosyal medya uygulaması TikTok artık 10 dakikalık videolara olanak sağlayacak güncelleme getireceklerini duyurdu.

Pazartesi günü, bazı TikTok kullanıcıları 10 dakikaya kadar video yükleyebileceklerine dair bir bildirimle karşılaştılar. The Verge‘e yaptığı açıklamada TikTok, güncellemenin küresel olarak gerçekleştiğini doğruladı. Yapılan açıklama şu şeklilde;

”Bugün, dünyanın dört bir yanındaki içerik oluşturucularımıza daha da yaratıcı olanaklar sunacağını umduğumuz 10 dakikaya kadar olan videoları yükleme özelliğini kullanıma sunmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz.”

TikTok başlangıçta 1 dakikalık sınırını geçen Temmuz ayında 3 dakikaya çıkardı. Şirket TikTok’ta video başına izin verilen süreyi uzatarak, kullanıcılarından daha fazla etkileşim görmeyi umuyor, bu da daha yüksek reklam gelirleriyle sonuçlanabilir.

TikTok Artık 10 Dakikalık videp

Belirli sayıda kullanıcı zaten platforma beş dakikalık videolar yükleyebiliyordu, ancak TikTok’un en son güncellemesiyle herkes daha uzun videolar yayınlayabilecek. Bu değişiklik daha fazla kullanıcı çekebilir ve genel etkileşimi artırabilir.

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