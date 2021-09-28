TikTok Başka Bir Dünya Rekoruna İmza Attı – 1 Milyar Aktif Kullanıcı!

Kısa video paylaşım platformu TikTok, geçen yılki meteorik yükselişinde başka bir dönüm noktasına ulaştı. Platform, son birkaç ayda 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. 2020’de küresel alanı neredeyse kapatan koronavirüs pandemisi, TikTok’un muazzam büyümesini hızlandırdı.

Geçen yıl dünyanın çoğu yerinde karantinaya alınırken, TikTok, WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlar, çok çeşitli profesyonellerin ve bireylerin kendilerini ifade etmeleri için bir yol sağladı.

TikTok, birkaç ülkede çok katı sansür ve diğer siyasi engellere rağmen dünya çapında milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çekmeyi başardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan, platformun büyümesini ve genişlemesini engellemek için çok çabaladı.

Bununla birlikte, TikTok şimdi dünya çapında 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu. Bu, Facebook’u dünyanın en çok indirilen sosyal medya uygulaması olarak tahttan indirdikten sonra gerçekleşti.

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