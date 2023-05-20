TikTok Etiketsiz Video İndirme Uygulamaları 2023

TikTok, 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesidir. TikTok videolarını indirmek ise belki de en kolay yapılacak işlemlerden bir tanesi. TikTok videoları kolayca indirebiliyor ancak videolar üzerinde bir filigran bulunuyor.

Platform, haklı olarak hem kendinin hem de video sahibinin haklarını korumak için bu filigranı ekliyor ancak kendi videolarını indirmek isteyen bazı kullanıcılar bundan memnun değil. Filigransız TikTok videosu indirmek için kullanabileceğiniz bazı internet siteleri ve üçüncü taraf uygulamalar var. Bu listede bu uygulamalara yer verdik.

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Ssstik.com

Ssstik.com, TikTok videolarını filigran (logo) olmadan ücretsiz indirmek için çevrimiçi bir TikTok video indiricisidir ve TikTok videolarını MP4 formatında kaydedebilir ve 4K, 2K, 1080p, 720p vb. dahil tüm çözünürlükleri alabilir, TikTok’tan ses çıkarabilir. Videoların yanı sıra küçük resimleri ve altyazıları dönüştürebilirsiniz.

TTSave.APP

TTSave.APP, en eksiksiz özelliklere sahip bir tiktok video indiricisidir TTSave’i herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmadan her tür cihazda kolay, hızlı ve ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Videoları filigransız olarak kolayca yükleyebilirsiniz.

TT Saver

TT Saver ile videoları filigransız indirip videoyu canlı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz. İndirmek için kaliteli Full HD veya standart seçin. Video oynatıcı ile videoyu çevrimdışı izleyin. Uygulamada siyah veya beyaz arayüzü seçebilirsiniz. İndirdiğiniz videoyu sesli veya sessiz kilit ve ana ekran için Canlı Duvar Kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.

SaveTik

SaveTik, TikTok uygulamasından TikTok Lite filigran olmadan ve ayrıca MP4 formatında video indirmek için kullanılan bir TikTok video indiricisidir. Tüm tarayıcıları (Chrome, FireFox, …) ve cep telefonları (Android, iOS, iPhone, ..) PC’ler, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler (Ipad…) gibi kişisel cihazları destekler. Kullanımı kolay, hızlı ve her zaman ücretsizdir.

iTubeGo

iTubeGo, TikTok videolarını indirmek için ideal bir araçtır. Bu medya oynatıcı çok yönlüdür ve birçok ses ve video formatını destekler. Ayrıca videoları indirirken web’de altyazı arar, böylece tüm favori programlarınızı ve filmlerinizi yakaladığınızdan emin olabilirsiniz. Bu araç, TikTok videolarını MP3, MP4, 4K ve HD MP4 videolarına dönüştürebilen yerleşik bir video dönüştürücüye sahiptir. Videoları MP3 ses formatına dönüştürmek için de kullanabilirsiniz. Birden fazla ses ve video formatını destekler.

SnapTik – TT Video Downloader

SnapTik – TT Video Downloader, video sosyal ağlarından video indirmek ve kaydetmek için en kolay indirme uygulamasıdır. SnapTik’le sadece 2 basit adımda, TikTok videolarını filigran olmadan hızlıca indirebilir ve kaydedebilirsiniz. Giriş yapmanıza gerek yok, sadece video bağlantısını kopyalayın veya paylaşın, ardından indirme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Kaydedilen videoların keyfini istediğiniz zaman istediğiniz yerde çevrimdışı olarak çıkarabilirsiniz, istediğiniz gibi kolayca paylaşabilirsiniz.

TikMate

TikMate, videoları filigran olmadan indirebilen TikTok için çevrimiçi bir video indiricisidir. Site hemen hemen her videoyu MP4 formatında cihazınıza indirebilir. TikMate ile TikTok videoları indirmek de oldukça kolaydır. Sadece siteyi açın, TikTok video URL’sini yapıştırın ve İndir düğmesine tıklayın. Web sitesini aynı zamanda akıllı telefonunuzda da kullanabilirsiniz. Bu nedenle, TikTok videolarını filigran ve herhangi bir uygulama yüklemesi olmadan indirmek istiyorsanız, TikMate sizin için en iyi seçim olabilir.

SaveTok

TikTok videolarını iPhone’a indirme seçeneği istiyorsanız , SaveTok en iyi seçim olabilir. SaveTok, iOS için bir TikTok video indiricisi değildir; sadece TikTok videolarını daha sonra izlemek üzere işaretlemenize izin veren bir yer imi istemcisidir. Favori Tiktok videolarınızı ve profillerinizi kaydetmek, TikTok oynatma listeleri oluşturmak ve daha fazlası için SaveTok’u kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama ile kaydedilen videoları doğrudan görüntüleyebilirsiniz.

ExpertsPHP

ExpertsPHP internet sitesini hem mobil hem de masaüstü internet tarayıcınız üzerinden açarak ücretsiz bir şekilde filigransız TikTok videoları indirebileceğiniz gibi Instagram, Facebook, Twitter, Vimeo gibi farklı sosyal medya platformlarındaki videoları da indirebilirsiniz. Tüm videolar HD görüntü kalitesinde ve MP4 formatında kullanıcılara sunuluyor.

SnapTok

SnapTok, Google Play Store’da bulunan Android için ücretsiz bir video indirme uygulamasıdır. SnapTok ile herhangi bir TikTok videosunu yüksek kalitede kolayca indirebilirsiniz. TikTok videolarını SnapTok ile indirmek oldukça kolaydır; uygulamayı yüklemeniz, bağlantıyı indirebileceğiniz uygulamaya yapıştırmanız ve indirme düğmesine dokunmanız gerekir.