TikTok Hesabı Nasıl Silinir? TikTok Hesabı Kapatma

Bugün sizlere TikTok hesabı nasıl silinir TikTok hesabı nasıl kapatılır maddeler şeklinde anlatacağız. Dünya genelinde en fazla etkileşim alan sosyal medya platformlarından biri olmayı başaran TikTok, eğlenceli videolar ağırlıklı bir araçtır. Her ne kadar eğlenceli içerikler sunuyor olsa da, gerek zaman kaybı gerek başka sebeplerden hali hazırda bulunan hesabınızı iptal etmek istiyor olabilirsiniz. Bunun için izleyeceğiniz adımlar şu şekilde;

Giriş sonrası profil simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Ekranda sağ üst köşede 3 nokta simgesini bulun.

bulun. Daha sonra ”Hesabı Yönet” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Sayfanın en altında ”Hesabı Sil” yazısını göreceksiniz.

yazısını göreceksiniz. Hesabı sil kısmına tıklarsanız sizden bir doğrulama isteyecektir.

isteyecektir. Doğrulama hesabınızda kayıtlı Telefon numarasına bir kod göndererek yapılacak. Eğer telefon onaylı bir hesap değil ise e-posta adresinize kod gönderilecek.

bir kod göndererek yapılacak. Eğer onaylı bir hesap değil ise e-posta adresinize kod gönderilecek. Gelen kodu girin ve Onay ekranından ”Hesabı sil’‘ butonuna tıklayın.

Kapatılan TikTok Hesabı Geri Açılır mı?

Bir Tiktok hesabı kapatıldı ise yeniden açmak için 30 gün süreniz var. Eğer 30 gün içerisinde hesaba şifreniz ile giriş yaparsanız, tekrar aktif olacaktır.

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