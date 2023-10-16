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TikTok, İsrail-Hamas Çatışmasının Ortasında Dezenformasyonla Mücadelede AB Taleplerine Uyuyor

TikTok Pazar günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından AB'nin talepleri doğrultusunda dezenformasyona karşı harekete geçtiğini duyurdu.

Ahmet Ekinler

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TikTok, İsrail-Hamas Çatışmasının Ortasında Dezenformasyonla Mücadelede AB Taleplerine Uyuyor

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının ardından Avrupa Birliği’nin (AB) taleplerine yanıt olarak TikTok, platformundaki dezenformasyonla mücadele çabalarını duyurdu. AB’nin İç Pazar Şefi Thierry Breton, TikTok’a nefret söyleminin ve çatışmayla ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyecek tedbirleri uygulaması için 24 saatlik bir ültimatom vermişti.

Breton, TikTok’un çocukları ve gençleri şiddet içeren içerikten, terör propagandasından ve potansiyel olarak hayati tehlike yaratabilecek tehlikeli meydan okumalardan korumak için özel bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. TikTok CEO’su Shou Zi Chew’i eylemlerini yoğunlaştırmaya ve dezenformasyonu ele alan kapsamlı bir içerik denetleme çerçevesi olan AB’nin Dijital Hizmetler Yasasına (DSA) uyumu sağlamaya çağırdı.

AB’nin direktifine yanıt olarak TikTok, terörizmle mücadele konusundaki kararlılığını teyit etti ve politikalarını ihlal eden içerik ve hesapları aktif olarak kaldırdığını belirtti. Duyuru sırasında TikTok halihazırda 5.000’den fazla videoyu kaldırmış ve 8.000 canlı akışı kapatmıştı.

“Geçen hafta İsrail’de meydana gelen menfur terör eylemlerinden derin endişe duyuyoruz. Topluluğumuzun güvenliğini ve platformumuzun bütünlüğünü korumak için önemli kaynaklarımızı ve personelimizi hızla harekete geçirdik” dedi.

Sosyal medya platformu, bir komuta merkezinin kurulması, ortaya çıkan tehditleri belirlemek için geliştirilmiş otomatik algılama sistemleri ve devam eden olaylarla ilgili içeriği gözden geçirmek için Arapça ve İbranice bilen moderatörlerin artırılması da dahil olmak üzere bir dizi ek önlemin ana hatlarını çizdi.

TikTok’un yanı sıra AB, Meta, YouTube ve Elon Musk’ın X’i (eski adıyla Twitter) dahil olmak üzere diğer büyük sosyal medya platformlarına da uyarılar ve mektuplar yayınlamış ve son ikisi hakkında bir soruşturma başlatmıştı. Hem X hem de Meta endişeleri gidermek için yeni önlemler belirtirken, Google henüz resmi bir açıklama yapmadı.

DSA kapsamında, dört sosyal medya platformu da “çok büyük çevrimiçi platformlar” olarak sınıflandırılıyor ve mevzuattaki en katı düzenlemelere tabi tutuluyor. Breton’un bildiriminde de vurgulandığı üzere, AB tarafından yasadışı ya da zararlı olarak işaretlenen içerikleri kaldırmakla yükümlüdürler.

AB’nin İsrail-Hamas çatışması sırasında platformların eylemlerine verdiği tepki, bloğun tarihsel olarak teknoloji devlerinin hakimiyetinde olan içerik denetleme uygulamalarını yeniden şekillendirmek için DSA’nın yetkisini kullanma kararlılığının altını çiziyor.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakThenextweb

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