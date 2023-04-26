TikTok Plus Geliyor – AI Avatar Desteği Sunacak!

AI teknolojisi dünyayı kasıp kavurdu ve her şirket bu teknolojiyi ürünlerinde nasıl kullanacağını bulmaya çalışıyor. Son zamanlarda Microsoft, OpenAI’nin ChatGPT’sini arama motorları Bing’e ekledi. Snapchat de geri adım atmadı ve My AI adını verdiği, kullanıcılar arasında farklo tepkilere neden olan bir özellik başlattı.

TikTok ayrıca platformunda yapay zekayı hayata geçirmeyi de görev edindi ve son gelişmede, yapay zeka tarafından oluşturulan profil resimleri oluşturacak bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, geliştirilmekte olan yeni özelliğin görüntülerini ve videolarını paylaştı. AI tarafından oluşturulan avatarlar, Prisma Labs’ın Lensa uygulaması tarafından üretilenlere benziyor.

Navarra, yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir avatar oluşturmak için, kullanıcılardan kendi üç ila on fotoğrafını yüklemelerinin ve ardından farklı stiller arasından seçim yapmalarının isteneceğini ayrıntılarıyla açıklıyor.

Bu yapıldıktan sonra araç, indirip profil resminiz olarak kullanabileceğiniz veya TikTok sayfanıza gönderebileceğiniz fotoğrafları oluşturacak. Navarra’nın paylaştığı Avatar örnekleri oldukça iyi görünüyor ve aralarından seçim yapabileceğiniz geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor gibi görünüyor.

TikTok’un Generative AI avatar özelliğini içerebilecek bir abonelik hizmeti geliştirdiğine dair ipuçları var. Abonelik teklifinin bir parçası olarak SnapChat+‘a benzeyen bir “Plus” özelliği uygulamaya eklenebilir.