TikTok, yeni bir yatay tam ekran moduyla YouTube’a meydan okuyor

TikTok küresel olarak belirli kullanıcılarla yeni bir yatay tam ekran modunu test ettiğini doğruladı. Test özelliğine erişimi olan kullanıcılar, akışlarındaki kare veya dikdörtgen videolarda yeni bir “tam ekran” düğmesi görecek. Düğmeye tıkladığınızda video, telefonunuzdaki tüm alandan yararlanan yatay bir tam ekran moduna geçer.

Test özelliği, TikTok’un sürekli olarak YouTube’un alanına girdiği başka bir yolu işaret ediyor. Bu yılın başlarında TikTok, kullanıcıların 10 dakikaya kadar uzunlukta videolar yükleme olanağını kullanıma sundu. Bu aksiyon, TikTok’un normalde YouTube’da içerik yayınlayan aynı türden daha uzun biçimli video yaratıcılarını çekmesinin bir yolu olarak görüldü. Genişletmeyle içerik oluşturucular, videonun uzunluğu hakkında çok fazla endişelenmek zorunda kalmadan yemek pişirme demoları, güzellik eğitimleri, eğitici içerikler, komedi skeçleri ve daha fazlası gibi şeyleri filme almak için daha fazla esneklik kazandı.

Artık TikTok bir süredir uzun versiyon içeriği desteklediğine göre, şirketin bu tür videoları izleyen kullanıcıların izleme deneyimini geliştirirken aynı zamanda içerik oluşturucular için yaratıcı deneyimi daha iyi hale getirmesi mantıklı. Çoğu zaman içerik oluşturucular, kullanıcıların bir videoyu yatay olarak kaydettikleri takdirde oynatılacak içeriğin keyfini tam olarak çıkarabilmeleri için videonun başına bir “telefonunuzu çevirin” mesajı ekler. Bu özellikle, içerik oluşturucuların artık bunu yapması gerekmeyecek.

Kaynak: TechCrunch

Bazı insanlar test özelliğini ve getirdiği fırsatları memnuniyetle karşılasa da bazı kitleler bu durumdan hoşlanmayabilir. TikTok, diğer şirketlerin hızla kopyaladığı dikey video kaydırma biçimini büyük ölçüde popüler hale getiren uygulamadır, bu nedenle kullanıcıları, dikey biçime alıştıktan sonra yeni tam ekran modundan tam olarak hoşlanmayabilir.

Herhangi bir test özelliğinde olduğu gibi, TikTok’un tam ekran modunu tüm kullanıcılara geniş çapta ne zaman sunmayı planladığı veya planlayıp planlamadığı bilinmiyor. TikTok özelliği resmi olarak yayınlamaya karar verirse nihai ürünün test ürününden farklı görünebileceğini de belirtmekte fayda var.

TikTok’un özelliği resmi bir sunumdan önce değiştirebilmesinin bir yolu, özelliği daha sezgisel hale getirmektir. Şu anda tam ekran moduna geçmek için düğmeyi tıklamanız gerekiyor, ancak belki gelecekte kullanıcılar tam ekranda izlemek için telefonlarını yan çevirmek zorunda kalacaklar ki bu, diğer uygulamaların kullanıcıların yapmasına izin verdiği bir şey.

Test özelliği, verilerin çocukların ve gençlerin artık TikTok izleyerek YouTube’dan daha fazla zaman geçirdiğini gösterdiği bir zamanda geliyor. Bu, Haziran 2020’den bu yana, TikTok’un 4 ila 18 yaş arasındaki kişilerin bu iki rekabetçi video platformuna erişmek için harcadıkları günlük ortalama dakika açısından YouTube’u geride bırakmaya başladığından beri geçerli. TikTok, görüntüleme deneyimini geliştirerek YouTube’un alanına adım adım ilerlemeye devam ediyor.

Öte yandan YouTube, TikTok rakibi Shorts ile de TikTok’a rakip olmaya devam ediyor. Eylül ayında YouTube, YouTube İş Ortağı Programında içerik oluşturucuların Shorts’tan reklam geliri elde etmesine olanak tanıyan önemli değişiklikleri duyurdu. Bundan önce hiçbir kısa video platformu, reklam gelirinin nasıl paylaşılacağını tam olarak çözemedi ve bu da Shorts’a rekabette bir adım önde olma fırsatı verdi.