Oyun geliştirme yarışmaları, oyun tutkunlarını ve oyun geliştirmeye meraklı kişileri bir araya getiriyor. Oyun sektöründe kariyer hedefleyen ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyenler için pek çok oyun geliştirme yarışması (game jam) düzenleniyor. Bu alanda da elini taşın altına koyan Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM, ödüllü oyun geliştirme yarışması İnovaTİM GameJam düzenliyor. Yarışmaya, oyun geliştirmeye ilgi duyan herkes katılabilecek.

TİM Ödüllü Oyun Geliştirme Yarışması İnovaTİM GameJam

Takımlar halinde katılım sağlanabilecek olan İnovaTİM GameJam de, takımı olmayan kişiler bireysel başvuru yapabilecek ve sistem tarafından bir araya getirilerek oluşturulan takım içerisinde yarışmaya katılım sağlayabilecek. 18 yaşını doldurmuş herkesin başvuru yapabileceği yarışmada takımlar 3, ya da maksimum 4 kişi olabilecek.

3 aşamadan oluşacak yarışmada; fikir, geliştirme, proje geliştirme ile değerlendirme ve final aşamaları toplam 1 haftalık zaman dilimi içerisinde yapılacak. 17-18-19 Kasım tarihlerinde 60 saat boyunca online olarak gerçekleştirilecek etkinlik; 25 Kasım tarihinde ise 8 saat fiziksel olarak düzenlenecek.

Oyun Geliştirme Yarışması İnovaTİM GameJam Nerede Ne Zaman?

Oyun geliştirmeye ilgi duyanların programlama, oyun tasarlama ve projelendirme becerilerini geliştirmelerine imkan tanımak için Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM tarafından düzenlenen etkinliğin 25 Kasım’daki fiziksel bölümü Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Katılımcıların ulaşım masraflarının, yarışmanın etkinlik komitesi tarafından karşılanacağı belirtildi. Oyun geliştirme yarışması İnovaTİM GameJam de dereceye girenler için belirlenen 52.500 TL’lik ödül havuzunun ilk 3 için ön görülen tutarları ise şu şekilde:

1. Takım 30.000 TL

2. Takım 15.000 TL

3. Takım 7.500 TL

En güncel oyun etkinlik haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yarışma Başvurusu Nasıl Yapılır?

“Üretken insanların tanışıp, takımlaşıp, proje üretebildiği açık inovasyon merkezi” olarak faaliyet gösteren kargakarga.com bu yarışmaya olduğu gibi şimdiye kadar pek çok etkinliğe ve yarışmaya da öncülük eden önemli bir oluşum konumunda. Oyun geliştirme yarışması İnovaTİM GameJam başvuruları da yine bu platform üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Platform üzerinden yapılacak başvuruda, profilde yer alan bilgiler, tecrübeler, deneyimler ile donanımlar başvurunun kabulü için önemli bir etken olacak. Yarışma hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve yarışmaya başvuru yapmak için aşağıdaki linke göz atabilirsiniz: