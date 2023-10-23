Tinder’a yeni özellik geldi – Tinder Matchmaker

Tinder, “Tinder Çöpçatanı” olarak bilinen yeni bir özelliği tanıttı ve kullanıcıların flört uygulamasındaki potansiyel eşleşmeler için önerilerde bulunmak üzere arkadaşlarından ve ailelerinden yardım almalarını sağladı. Bu özelliği farklı kılan şey, çöpçatanların katılmak için kendi Tinder profillerine sahip olmalarına gerek olmaması ve büyükannenizden eski bir arkadaşınıza kadar herkesin çöpçatanlık uzmanlıklarını sunmasına izin vermesidir.

Bir Tinder kullanıcısı “Tinder Çöpçatanlık Oturumu” başlatmak için bunu doğrudan profil kartından ya da uygulamanın ayarlarından başlatabilir. Potansiyel bir eşleşme ile karşılaşırlarsa, 24 saatlik bir zaman dilimi içinde 15 kişiye kadar benzersiz bir bağlantı paylaşabilirler. Bir çöpçatan bağlantıyı aldığında, Tinder’a giriş yapabilir veya misafir olarak devam edebilir.

Çöpçatanlar profilleri görüntüleyebilir ve “beğenebilir”, bunlar daha sonra orijinal Tinder kullanıcısı için öneriler olarak sunulacaktır. Bununla birlikte, eşleştiricilerin yetenekleri biraz sınırlıdır; mesaj gönderemezler veya profilleri doğrudan sağa kaydıramazlar. Nihayetinde, biriyle eşleşme kararı Tinder kullanıcısına aittir.

Tinder’ın Pazarlama Müdürü Melissa Hobley, “Yıllardır bekarlar arkadaşlarından Tinder’da bir sonraki eşleşmelerini bulmalarına yardımcı olmalarını istediler ve şimdi Tinder Matchmaker ile bunu çok kolay hale getiriyoruz” dedi.

Tinder bu tür özellikleri deneyen ilk arkadaşlık uygulaması değil. Bumble da benzer bir seçenek sunarak kullanıcının uygulama içindeki özel bir bağlantı aracılığıyla bir arkadaşına profil önermesine olanak tanıyor. Bir başka rakip olan Hinge, 2017’de çöpçatanların Facebook bağlantılarına dayalı eşleşmeler önerebileceği ayrı bir Hinge Matchmaker uygulaması başlatmayı denedi. Ancak bu ikincil uygulama artık Hinge kullanıcıları için mevcut değil.

Tinder’ın Çöpçatan özelliği, şirketin kullanıcıları uygulamayla yeni ve etkileşimli yollarla etkileşime girmeye teşvik etme çabalarının bir parçası. Önceki geliştirmeler arasında doğrulama için video selfie’ler, gizli modun tanıtımı ve kullanıcıların cinsiyet zamirlerini ve tek eşli olmayan ilişki türlerini belirleme seçeneği yer alıyordu ve bu da Tinder’ın tekliflerini geliştirme ve genişletme taahhüdünü yansıtıyordu.