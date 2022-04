TJK Mobil Nedir?

Bugün sizlere TJK mobil hakkında bilgiler vereceğiz. Ülkemizde çokça yaygın olan at yarışları halen popülerliğini sürdürmekte teknolojini de gelişmesi ile artık cep telefonlarımıza at yarışları ile ilgili verilere ulaşmak çokça mümkün. Bizlere sağladığı faydaları say say bitmez en önemli faktörü ise artık bayiye gitmeye gerek duymadan yarışlarla ilgili oranlara bakabilme olanağına sahibiz.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından geliştirilen TJK Mobil uygulaması ile online olarak telefonunuz üzerinden anlık bahis yapabilirsiniz ve maçların, atların ve hava durumunun detaylarına uygulama ile tüm verilerine erişebilirsiniz. Genelde 35 yaş üstü kullanıcıları aktif olarak kullanmakta bu uygulamayı.

TJK Mobil Nasıl İndirilir?

TJK mobil uygulamasını Google Play Store ve App Store aracılığı ile indirebilirsiniz.

TJK Mobil Bahis Nasıl Oynanır?

TJK mobil üzerinden bahis yapmak istiyorsanız ilk olarak 18 yaşından büyük olmanız gerekmektedir. Ve kişisel bilgilerinizi uygulamaya girmeniz gerekmekte. Finansal bölüme geldiğinizde ise kart bilgilerinizi girip rahatlıkla kuponunuzu oluşturabilirsiniz.

TJK Mobil Anlaşmalı Bankalar Nelerdir?

JK Mobil anlaşmalı bankalar; Vakıfbank, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, QNB Finansbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Şekerbank, TEB, ING Bank ve Deniz Bank’tır.

TJK Mobil Hesap Silme Nasıl Yapılır?

TJK mobil hesabınızı silmek mümkündür bunu uygulama içerisinden Kişisel Bilgiler kısmından karşınıza ilk çıkan link ile işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca bkz: Twitter Gelişmiş Arama Özelliği Nedir?