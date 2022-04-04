Twitter Gelişmiş Arama Özelliği Nedir?

Günümüzün en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının başında gelen Twitter, her gün milyonlarca insana kucak açıyor. Twitter içerisinde düşüncelerinizi ve görüşlerinizi sansürsüz bir şekilde paylaşabilir, arkadaşlarınız veya diğer insanlarla iletişim kurabilirsiniz. Twitter, kullanıcılarına birçok özellik sunuyor. Bugün sizlere Twitter gelişmiş arama özelliğini anlatacağız. Bu özellik ile beraber kullanım deneyiminiz artacaktır.

Twitter üzerinde bulunan arama seçeneği ile beraber istediğiniz şeyleri arayabilirsiniz. Bu durum aradığınız kelimenin genişliğine göre sizlere doğru sonuç vermeyecektir. Bu durum ile karşılaşmamak için birçok Twitter kullanıcısı gelişmiş arama özelliği ile beraber nokta atışı aramalar yapıyorlar. Bu özellik ile beraber aradığınız kelimeleri farklı filtrelendirme seçeneklerinden geçirebilirsiniz. Hatta bu özellik sayesinde Twitter üzerinde herkese açık ilk tweeti bulma işlemi bile gerçekleştirebilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf edeceksiniz hem de kullanım deneyiminizi artıracaksınız.

Twitter gelişmiş arama özelliği, birçok insan tarafından kullanılıyor. Bu özellik insanların daha verimli sonuçlar elde etmesini sağlıyor. Ayrıca Twitter’ın tam gücünden de yararlanmış oluyorsunuz.

Twitter Gelişmiş Arama Özelliği Ne İşe Yarar?

İki tarih arası paylaşılan tweetleri bulur.

Anahtar kelimeyi tam içeren içerikleri bulur.

Anahtar kelimenizin geçtiği herhangi bir içeriği bulur.

Seçtiğiniz etiketi içerenlerini bulur.

Yanıt verilmiş gönderileri görebilirsiniz.

Herhangi bir dilde yazılmış olan gönderileri görebilirsiniz.

Twitter Gelişmiş Arama Nasıl Yapılır?

Twitter Gelişmiş Arama, herhangi bir kullanıcının Twitter’da yayınladığı tüm tweet’lerin kapısını açar. Gelişmiş filtreleri kullanarak aradığınız herhangi bir kullanıcıyı, hashtag’i veya ifadeyi bulabilirsiniz. Erişmek için her zamanki gibi bir arama yazın. Girdikten sonra sağ üstteki üç nokta simgesine ve ardından Gelişmiş Arama’ya dokunun. Bu sizi Gelişmiş Arama menüsüne götürecektir.

Ayrıca Kaydedilmiş Aramalar seçeneği ile beraber sizlere hem zamandan hem de emekten kurtaran Twitter, daha sonra yapacağınız aramalarda büyük avantaj sağlıyor.

Yorumları ve paylaşımları takip etmenize yardımcı olan karmaşık bir sorgu geliştirirseniz, bu aramayı daha sonra tekrar kullanmak üzere kaydetmek ideal bir çözümdür. Benzer şekilde, şehrinizin coğrafi kodunu almayı başardıysanız ve Twitter kullanıcı adınızdan bahseden alandaki tweet’ler hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu tweet’i kaydetmek sizi adımları tekrar tekrar gözden geçirmek zorunda kalmaktan kurtaracaktır. Bir aramayı kaydetmek için Twitter’da oturum açmanız gerekir. Kaydetmek istediğiniz aramayı yazdıktan sonra üç nokta simgesine ve ardından Kaydet’e dokunun.

Twitter Tarih Zamanlı Arama Nasıl Yapılır?

Belirlenen veya belirli tarihler arasındaki tweetleri gelişmiş arama sayesinde oldukça basit bir şekilde filtreleyebilirsiniz. Bu ayarlar sayesinde çok eski tarihlerdeki tweetleri bile çok kolaylıkla bulabilirsiniz. Ayrıca bu eski tarihleri, isterseniz iki tarih arasında da yapabilirsiniz. Bu filtrelendirmeyi kullanmak için gelişmiş arayüzünün en altında yer alana “Tarihler” kısmını düzenlemeniz gerekiyor.

Bu kısımda yer alana seçeneklerde hangi tarihten hangi tarihe kadar devam edeceğini seçebilirsiniz.

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