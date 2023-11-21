Steam’in dolar bazlı oyun satışına geçmesi ile birlikte Türk Lirası üzerinden oyun satan platformlar daha fazla önem kazandı. Electronic Arts’ın çıkarmış olduğu ve Origin’in yerini alan pazaryeri uygulaması EA APP halen TL ile oyun satmasının yanı sıra hali hazırda pek çok oyun için de indirim kampanyası yürütüyor. TL ile oyun satan EA APP de şu anda Battlefield serisi oyunları ve FIFA 24 cazip fiyattan alıcı bekliyor.

TL İle Oyun Satan EA APP de Cazip İndirimli Oyunlar

2022 yılında duyurulan ve yıllardır düzeltilemeyen Origin’in yerini alan EA APP de Origin kadar olmasa da sorunlu şekilde yoluna devam ediyor. Oyuncuların özellikle ülkemiz için pek de rağbet göstermediği platform, dönem – dönem cazip fırsatlar da sunuyor. Türk gamerların genellikle yakından takip etmediği EA APP de şu anda büyük indirimlerle satılan oyunlardan bazı örnekleri ve indirimli fiyatını aktarmak gerekirse:

Battlefield 2042: 96 TL

96 TL Battlefield 5: 20 TL

20 TL Battlefield 1: 21 TL

21 TL Battlefield Hardline: 35 TL

35 TL Battlefield 4: 21 TL

21 TL Battlefield 3: 13 TL

En güncel oyun indirim haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Oyunların fiyatı son derece cazip gelen ancak Battlefield serisi hakkında pek de fikri olmayanlar için kısaca bilgilendirme geçmek gerekirse:

Battlefield 1 mutlaka REVOLUTION Edition olarak bu fiyattan edinilmeli. Zira REVOLUTION Edition bütün DLC’leri içeren paket olarak dikkat çekiyor. Yukarıda yazan 21 TL’lik fiyatın üzerine çok küçük bir meblağ eklenerek bu pakete sahip olunabiliyor.

Standart Battlefield 1 alınması durumunda oyunun yarısının eksik kaldığını söyleyebiliriz. Serinin tavsiye edilen oyunlardan biri olan Battlefield V için ise Definitive sürümde pek çok şey açık gelmekte. “Oynar açarım” diyen gamerlar için elbette kalabilir.

Genellikle BF1 ve BF 4 ile 5’in tutulduğu BF oyunlarında, bu fiyatlardan BF serisinin tüm oyunlarını almak akıllıca bir hareket olacaktır demek yanlış olmaz.

EA APP de FIFA 24, Dead Space 3 ve FC24 de İndirimde

EA uygulamasında BF serisi oyunları haricinde pek çok indirimli oyun daha bulunuyor. Örneğin FIFA 24 EA APP de 600 TL’ye inmiş durumda. Dead Space 3 ise yalnızca 25 TL’den oyuncular ile buluşuyor. Bunların yanı sıra daha onlarca indirimli oyun fırsatı gelecek haftaya kadar gamerları bekliyor.