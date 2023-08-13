TMNT: The Last Ronin Fragmanı Yayınlandı!

Zamanımızın en çok sevilen çizgi roman ve çizgi filmlerinden biri olan Ninja Kaplumbağları bilmeyen yoktur. Bugünkü yazımızda sizlere piyasaya yeni çıkacak olan Ninja Kaplumbağalar oyunundan bahsedeceğiz.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkması beklenen yeni oyun hakkında birçok söylenti vardı, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin isminde çıkacak olan yeni oyun hayranlarını oldukça fazla heyecanlandırdı.

Oyunun yapımını Black Forest Games tarafından geliştirilecek olup oyunun en büyük özelliği God of War tarzı bir oynanış sisteminde olması olacak.

Son olarak Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin’nin çıkış tarihi belli olmamakla birlikte PC, PS5 ve Xbox Series platformları için çıkış yapması beklenmekte.