TMP Dosyası Nedir? Nasıl Silinir?

Bugün sizlere TPM dosyası nedir ve nasıl silinir açıklayacağız. TMP dosyaları, bilgisayarınızda kullandığınız herhangi bir program içinde düzenlemeler yaptığınızda, bu düzenlemelerin geri alınabilmesi için otomatik olarak oluşturulmuş dosyalardır.

TMP Dosyası Nedir?

TMP dosyaları otomatik olarak oluşturulur ve kendilerine ihtiyaç kalmayan durumlarda da kolaylıkla silinebilirler. Genellikle bu tip dosyalar program çalışılırken oluşturulur ve çoğu zaman kullanıcılar tarafından fark edilmezler. Aynı zamanda program kapatıldığı zaman kendi kendilerini silerler. Genellikle yedekleme ya da önbellek görevleri için yaratılırlar. TMP dosyalarını çoğu zaman geçici dosyalar da denmektedir.

TPM Dosyası Nasıl Silinir?

TMP uzantılı dosyaları silmenin herhangi bir zararı yoktur; ancak silmek istediğiniz dosya o an açık bulunan bir program veya uygulama tarafından kullanılıyorsa silinmez. Eğer XP kullanıyorsanız – ki kullanan kaldı mı hala? – C:\Documents and Settings\kullanıcı adı\Local Settings\Temp klasörünün içerisine girerek Windows tarafından oluşturulmuş TMP dosyalarını silebilirsiniz. Bunun yanında C:\WINXP\Prefetch klasörünü de silmenizi öneririm.

başlat> çalıştır> %temp% > yazıp açın. Açılan dosya içerisinde bulunanları da silebilirsiniz.

TMP Dosyası Nasıl Açılır?

TMP dosyalarını açmak çoğu zaman bir şeyi değiştirmez. Zaten bu dosyalar kendi kendilerine oluşturulmakta ve görevleri tamamlandığında da kendi kendilerini silmektedirler. Bu dosyaların kendiliğinden silinmediği durumlarda kullanıcılar bu dosyaları kolaylıkla silebilir. Bu dosyaların silinmesi bilgisayarda herhangi bir soruna yol açmaz. Bu tür dosyalar genellikle not defteri kullanılarak açılmaktadır.

TMP Dosyalarını Açmak İçin Programlar

Piyasada TMP dosyalarını açmak için ekstra ya da yardımcı programlar bulunmaktadır. Bu dosyalar genellikle oluşturuldukları bilgisayarda bulunan herhangi bir yardımcı programla açılabilirler. Dolayısıyla internet üzerinde “TMP dosyalarını açan programlar” gibi bir liste bulunamaz çünkü bu tarz programlar bugüne dek üretilmemiştir.

Ayrıca bkz: PRN Uzantısı Nedir? ve Nasıl Açılır?