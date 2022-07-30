TOGG Açılımı Nedir? Ne Anlama Geliyor?

Teknolojinin gelişmesiyle beraber ülkeler artık elektrikli araç piyasasına girmeyi hedefliyor. Hemen hemen her ülke kendi ülkesinde elektrikli araç üretimlerine başladı. Ülkemizde bu gelişmeler doğrultusunda bir süredir elektrikli araç üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar TOGG adı altında devam ediyor. Bugünkü yazımızda sizlere TOGG açılımı hakkında bilgi vereceğiz.

TOGG, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu anlamına gelmektedir. Baş harfleri ile beraber TOGG kısaltması çıkmaktadır. 2017 yılıyla beraber çalışmalarına başlayan firma, 2023 yılında ilk elektrikli aracını piyasaya sürmek istiyor. Özellikle tüm dünya bu değişime ayak uydurmuşken, ülkemizde teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi oldukça umut vaat ediyor.

TOGG için birçok büyük firma bir araya geldi. Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. 2019 yılında merkezi Şişli olan firma, daha sonra Gebze oradan da Kocaeli’ne taşındı. Sedan ve SUV modelleri bulunan TOGG, 2019 yılının sonlarında tasarımlarını tüm dünyaya tanıttı.

TOGG, gücünü Lityum İyon pillerden alıyor. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre 300 km ve 500 km menzile sahip iki farklı güç paketi sunulacak. Aracın bataryalarının 30 dakikadan kısa sürede %80 şarj edilebilmesi planlanıyor.

TOGG’un gelişmesi ve seri üretime geçmesi için Gemlik, Bursa merkezli bir fabrika kuracağını açıkladı. 22 Milyar TL maliyetle beraber seri üretim için fabrika kurulmaya başlandı. TOGG, tüm ülke ve dünya tarafından merakla beklenirken, fiyat bandı hakkında herhangi bir bilgi bulunuyor. Dünya geneli elektrikli araçlara bakıldığı zaman, TOGG’un da fiyatının aşağı yukarı o seviyelerde olacağı tahmin ediliyor.

Togg, CES 2022’de ilk 20 marka arasında yer aldı