Tom Clancy’s The Division Heartland 2024 Başında Çıkacak

Uzun süredir beklenen Tom Clancy’s The Division Heartland için son viraja gelindi. Ubisoft, gelmekte olan oyun için yaş derecelendirmesini aldı. Bilindiği üzere Ubisoft, daha önceki oyunlarında derecelendirmeden takribi 2 ay sonra oyunlarını yayınlıyor. Tom Clancy’s The Division: Heartland için de durumun bu şekilde olacağı var sayılır ise, oyunun 2024 yılı başında çıkmasını bekleyebiliriz. Benzer takvim işlerse Tom Clancy’s The Division Heartland 2024 başında oyuncularla buluşacaktır.

Tom Clancy’s The Division Heartland 2024 Başında Gelecek

Çok oyunculu nişancı macera oyunu Tom Clancy’s The Division: Heartland için geliştirme sürecinin sonuna gelindi. Oyunun yayımlanması için geri sayım tüm hızıyla sürerken, Ubisoft da hazırlıklarını sıklaştırdı. “Yaş derecelendirmesi” Ubisoft tarafından alınan oyun için oyuncularla buluşmasına maksimum 3 aylık zaman dilimi kaldığını söylemek yanlış olmaz.

Kasım ayının son günlerine gelirken, Tom Clancy’s The Division: Heartland’ın en geç Şubat 2024 itibariyle piyasaya çıkması ön görülüyor. Oyun hakkında büyük beklentisi olan oyuncuların, yaş derecelendirmesi sonrasında heyecanlandığını belirtmek de yanlış olmaz.

Hangi Platformlar İçin Yayınlanacak? Oyuncular Ne Dedi?

Tutması durumunda Ubisoft’un yeni Warzone’u olabileceği ön görülen oyunun; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows (PC) ile Xbox X ve S Serisi için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyun hakkında gamerlardan bir kaçının yorumuna kısaca göz atmak gerekirse:

“Oynanış videosu sonrasında oyuna son derece yükselmiştim. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana en çok beklediğim oyunlardan biri olur kendisi. Umarım daha fazla gecikmeden gelir.”

“ Bana göre The Division 1 grafik olarak o zamana kadar tüm oyun tarihinin zirvesidir. Bu performansın Tom Clancy’s The Division: Heartland için de gösterilmesini umuyorum. Öyle olursa, uzunca süre oyun piyasasını domine edecektir bana göre…”

“T- multiplayer survival oyun olarak tanımlanabilir kısaca. Looter shooter olarak tabir edilen oyunlardan olmasını beklemiyorum. O tip oyun sevenler bundan ziyade Tom Clancy’s the Division 2’ye yönelebilirler diye düşünüyorum.”

“Beklediğimize değeceğini düşündüğüm yapımlardan biri. 2024 yılına damga vuracaktır. Ubisoft’un son dönemdeki en iyi işi olacak bana kalırsa.”