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Tom Holland’ın Yer Aldığı Diziden İlk Fragman Yayınlandı!

Ünlü oyuncu Tom Holland'ın baş rolünde yer aldığı yeni gerilim dizisi Crowded Room için ilk fragman yayınlandı.

İbrahim Özbek

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Ünlü oyuncu Tom Holland’ın baş rolünde yer aldığı yeni gerilim dizisi Crowded Room için ilk fragman yayınlandı.

Marvel filmleri ile beraber kariyerinde büyük bir yükseliş gösteren Alan Taylor, yeni bir dizi çekimi için yönetmen koltuğuna oturdu. Gerilim temalı yeni dizi Crowded Room, şimdiden dizi severlerin hızlıca tüketeceği bir dizi olacağa benziyor.

Apple Tv+’ın bünyesinde yer alacak olan mini dizi, 1979 yılında New York’ta silahlı bir çatışmaya karıştıktan sonra tutuklanan Danny Sullivan’ı konu alıyor. Müfettiş Rya Goodwin ile yapılan bir dizi röportaj aracılığıyla anlatılan gerilim dolu hikâye ile Danny’nin hayatı gözler önüne seriliyor.

On bölümden oluşacak olan mini dizi The Crowded Room, ilk üç bölümünü 9 Haziran 2023 tarihinde yayınlayacak. Sonraki bölümler ise 28 Temmuz’dan itibaren her cuma Apple TV+’da ekranlara gelecek.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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