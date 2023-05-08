Nolan’ın Yeni Filmi Oppenheimer İçin Yeni Fragman Yayınladı!

Günümüzün en ünlü yönetmenlerinden Christoper Nolan’ın son filmi Oppenheimer için yeni bir fragman yayınladı.

Christoper Nolan’ın yönetmen koltuğunda oturan ve baş rolünde Cillian Murphy’nin yer aldığı Oppenheimer için yeni bir fragmanını sinemaseverlerle paylaştı. Nolan’ın Atom bombasının icadı ve geliştirme sürecinin anlatıldığı Oppenheimeri bu yaz izleyenleri ile buluşacak.

2023 yılının en çok beklenen filmlerinden birisi olan Oppenheimer, bu yılın En İyi Film ödülleri arasında kendisine yer bulması bekleniyor. Oppenheimer’ın oyuncu kadrosunda Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. ve Micheal Angarano gibi usta isimler yer alıyor.

Christoper Nolan’ın son filmi olan Oppenheimer, ülkemizde 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek.

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