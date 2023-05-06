Disney Plus’ta En Çok İzlenen Diziler – Mayıs 2023

Disney Plus’ın birbirinden harika dizilerinin keyfini çıkarmak ister misiniz ? O halde bu ay ne popüler bilmeye hakkınız var demektir. Disney Plus’ın her yaşa yönelik içerik katalogundan en iyileri sizler için derledik. İşte bu ay Disney Plus’ta en çok izlenen diziler…

Disney Plus’ta En Çok İzlenen Filmler Bu ay en çok izlenen filmlere de göz atın… Hemen Oku

Disney Plus’ta En Çok İzlenen Diziler

The Mandalorian

İmparatorluğun yıkılmasından sonra ve Birinci Düzen’in ortaya çıkmasından önce geçen bu filmde, Yeni Cumhuriyet’in otoritesinden uzakta, galaksinin dış kesimlerinde yalnız bir silahlı savaşçının sancılarını takip ediyoruz.

Bluey

Bluey, oynamayı seven ve günlük aile hayatını olağanüstü maceralara dönüştüren, hayal gücünü ve zihinsel, fiziksel ve duygusal dayanıklılığını geliştiren altı yaşındaki tükenmez bir Blue Heeler köpeğidir.

Modern Family

Pritchett-Dunphy-Tucker klanı, olağanüstü geniş ve karma bir ailedir. Bize modern ailenin bazen sıcak, bazen çarpık kucaklaşmasına dürüst ve çoğu zaman komik bir bakış sunuyorlar.

Grey’s Anatomy

Dizi Seattle’daki Gray Sloan Memorial Hastanesi’ndeki bir grup doktorun kişisel ve profesyonel hayatlarını takip ediyor.

The Simpsons

Ortalama bir Amerikan kasabası olan Springfield’da geçen dizi, Simpson ailesinin maskaralıklarına ve günlük maceralarına odaklanıyor; Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie’nin yanı sıra binlerce sanal oyuncu kadrosu. Başından beri dizi, yüzlerce ünlüyü konuk oyuncu olarak kendine çeken bir pop kültür ikonu oldu. Gösteri aynı zamanda siyaset, medya ve genel olarak Amerikan yaşamı üzerine korkusuz hicivli yaklaşımıyla da adından söz ettiriyor.

Family Guy

İşlevsiz Griffin ailesinin maceralarını konu alan hasta, sapkın, politik olarak yanlış ve gerçekten tatlı bir animasyon dizisi. Beceriksiz Peter ve sabırlı Lois’in üç çocuğu var: Stewie, Meg ve Chris. Ailenin son üyesi Brian – konuşan bir köpek ve bir evcil hayvandan çok daha fazlası, Martini yudumlarken ve kendi hayatındaki sorunları çözerken Stewie’yi kontrol altında tutuyor.

Malcolm in the Middle

Kalabalık bir Amerikan ailesinin ortanca çocuğu olan Malcolm, yaşıtları gibi normal bir hayat sürerken, IQ’sunun normalin üstünde çıkması sonucu birden hayatı değişir. Okulda özel bir sınıfa alınan Malcolm, zaten fazla sosyal ve kızlarla arası iyi olan bir tip değildir. Şimdi dahiliğin avantajlarını yaşacağı kadar dezavantajlarını da yaşamaya başlayacaktır.

How I Met Your Mother

Dizi, ana karakter Ted Mosby ve onun Manhattan’daki arkadaş grubunu konu alıyor. Bir çerçeve aracı olarak Ted, 2030 yılında oğluna ve kızına annesiyle tanışmasına yol açan olayları anlatıyor.

Criminal Minds

FBI profil uzmanlarından oluşan seçkin bir ekip, ülkenin en çarpık suçlu zihinlerini analiz ederek, bir sonraki hamlelerini tekrar saldırmadan önce tahmin ediyor. Davranış Analizi Birimi’nin en deneyimli temsilcisi, ekibin yeni vakaları çözmesine yardımcı olmak için geri dönen BAU’nun kurucu üyelerinden David Rossi’dir.

Gravity Falls

İkiz erkek ve kız kardeşler Dipper ve Mabel Pines, yazı büyük amcaları Stan’in gizemli Gravity Falls, Oregon kasabasında bir turist tuzağı kurmasına yardım ederek geçirdiklerinde beklenmedik bir maceranın içine girerler.

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