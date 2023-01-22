Disney Plus’ta En Çok İzlenen Filmler – Ocak 2023

Disney+, Netflix’le yaraşacak kadar çok içeriği gün be gün platforma taşımaya devam ediyor. Üstelik kullanıcı kitlesi de artıyor. Birbirinden kaliteli diziler ve filmler vaat eden Disney Plus’ın bu ay en çok izlenen filmlerini bilmek ister miydiniz ? İşte Disney Plus’ta bu ay en çok izlenen filmler…

Netflix’te En Çok İzlenen Filmler Netflix’in en popüler filmlerine de göz atmak isterseniz… Hemen Oku

Avatar

Uzaylı bir bedende bir insan zihni olan Jake Sully’nin Avatarı, kendisini iki dünya arasında, kendisinin ve yerli halkın hayatta kalması için uğraştığı çaresiz bir mücadelede bulur.

Tuhaf Dünya

Clades ailesi üyeleri, yeni bir dünya keşfetme arayışında olan kaşiflerdir. Fantastik yaratıkların yaşadığı keşfedilmemiş ve tehditkar bir diyarın kalbine muhteşem bir yolculuğa çıkan ailenin üyelerinin farklılıkları, bu önemli görevlerini riske atar.

Avatar: The Deep Dive – A Special Edition of 20/20

Bu belgesel, James Cameron ve oyuncu kadrosuyla şimdiye kadarki en çok beklenen devam filmlerinden biri olan Avatar: Suyun Yolu’na içeriden bir bakış.

Encanto: Sihirli Dünya

Encanto, Kolombiya dağlarında, sihirli bir evde yaşayan, özel güçleri olan bir ailenin hikayesini konu ediyor. Encanto adı verilen sihirli yerde yaşayan Madrigal ailesinde bir kişi hariç her bir çocuk, endisine özgü sihirli bir hediye ile kutsanır. Yalnızca Mirabel’in sihirli güçleri yoktur. Ancak Encanto’yu çevreleyen sihir tehlikedir ve ailenin yuvası tehdit edildiğinde onların tek umudu Mirabel olur.

Moana

Moana Antik Polenezya’da yaşayan bir kabilenin şefinin cesur kızıdır. Güçlü ve korkusuz Moana doğanın içinde büyümüştür ve neşeli bir kızdır. Ancak yarı tanrı Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet onun adasına dek ulaşır. Maui tanrıça Te Whiti’nin kalbini çalarak onu kızdırmıştır ve şimdi balıkçılar balık tutamaz olmuş, ekinler yetişmeden solar olmuştur. Ancak Moana bu duruma boyun eğmemeye kararlıdır. Güney Pasifik’ten yola çıkan genç kızın amacı laneti sonlandırmak için yarı tanrıyı bulmak ve ona çaldığı şeyi iade ettirmektir…

The Menu

The Menu, uzak bir adada bulunan özel bir restorana giden genç bir çiftin hikayesini konu ediyor. Margot ve Tyler, menüsü ünlü bir şef tarafından hazırlanan seçkin bir restoranda yemek yemek için, bir adaya giderler. Onlara yemekte birbirinden farklı karakterde olan birçok kişi de eşlik eder. Ünlü şef Slowik, misafirlerine birbirinden farklı yemeklerin yer aldığı bir tadım menüsü hazırlamıştır. Ancak beklenmedik yemeklerin servis edildiği gecede, her masanın kendisine ait sırlarının ortaya çıkmasıyla gerilim dozu gittikçe artar.

Kırmızı

Kırmızı, ergenliğin getirdiği sorunların altında sıkışıp kalan on üç yaşındaki Mei Lee’nin hayatına odaklanıyor. Mei Lee, annesinin beklentisi ve ergenliğin beraberinde getirdiği karmaşa arasında kalan 13 yaşındaki bir kızdır. Baskıcı olduğu kadar koruyucu bir anne olan Ming, kızının yanından uzaklaşmasını istemez. Ancak bu durum Mei Lee için oldukça talihsizdir. Hem ilişkilerindeki hem de vücudundaki değişikliklerle uğraşan Mei, heyecanlandığı zaman dev bir pandaya dönüşür.

Frozen

Krallık, Karlar Kraliçesi (Snow Queen)’nin laneti sonrasında ebediyen sürecek bir kış mevsimine mahkum edilmiştir. Bu krallıkta yaşamakta olan maceracı ve iyi kalpli Anna, Karlar Kraliçesi’ni bulup laneti sona erdirmesini sağlayarak, şehrinde yaşayan insanları eski güzel günlerine döndürmeye karar verir. Masalsı bir yolculuğu çıkan Anna’nın yol arkadaşı ise usta bir dağcı olan Kristoff’tur. Başarıya ulaşmaları için Karlar Kraliçesi’ni görüp tanıyabilmeleri gerekmektedir. Görünürde basit olan bu plan, izbe dağdaki yolculuk ilerledikçe zorlaşmaya başlar. Mitolojik yaratıklar ve ürkütücü büyüler eşliğinde süren yolculuğun her dönemecinde ayrı bir tehlike ortaya çıkar. Yolculuğun asıl zor yanı ise zamanla yarışıyor oldukları gerçeğidir.

Coco

Coco, 12 yaşındaki Miguel’in ölüler diyarındaki macerasını anlatıyor. 12 yaşındaki Miguel’in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz’dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel’in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı’na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector’la karşılaşır ve birlikte Miguel’in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar…

Zootopia

Zootopia, hayvanların bir arada yaşadığı çok büyük bir şehirdir. Bu şehirde yaşayan bir tavşan olan Judy Hopps polis teşkilatına yeni yazılmıştır. Nick adlı tilki ise küçük dolandırıcılık işleri yaparak köşeyi dönmeyi hedeflemektedir. Bir gün Nick, işlemediği bir suçla itham edilir. Nick adını temize çıkarmak, Judy de davayı çözmek için daha önceden hiç tahmin edemeyecekleri bir işbirliği yapmak zorunda kalırlar.