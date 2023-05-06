Disney Plus’ta En Çok İzlenen Filmler – Mayıs 2023

Disney+, Netflix’le yaraşacak kadar çok içeriği gün be gün platforma taşımaya devam ediyor. Üstelik kullanıcı kitlesi de artıyor. Birbirinden kaliteli diziler ve filmler vaat eden Disney Plus’ın bu ay en çok izlenen filmlerini bilmek ister miydiniz ? İşte Disney Plus’ta bu ay en çok izlenen filmler…

Netflix’te En Çok İzlenen Filmler Netflix’in en popüler filmlerine de göz atmak isterseniz… Hemen Oku

Peter Pan & Wendy

Çocukluğunu yaşadığı evi geride bırakmaktan korkan genç bir kız olan Wendy Darling, büyümeyi reddeden Peter Pan ile tanışır. Kardeşleri ve minik peri Tinker Bell ile birlikte, Peter ile birlikte Neverland’in büyülü dünyasına seyahat eder. Orada kötü bir korsan kaptan olan Kaptan Hook ile karşılaşır ve hayatını sonsuza dek değiştirecek heyecan verici bir maceraya atılır.

Moana

Antik Polinezya’da, Maui tarafından yapılan korkunç bir lanet, aceleci bir Reisin kızının adasına ulaştığında, her şeyi düzeltmek için Okyanusun yarı tanrıyı arama çağrısına cevap verir.

Guardians of The Galaxy Vol. 2

Muhafızlar, Peter Quill’in gerçek ebeveyninin gizemlerini çözerken yeni buldukları ailelerini bir arada tutmak için savaşmalıdır.

Guardians of The Galaxy

Dünya’dan ışık yılı uzakta, kaçırılmasından 26 yıl sonra Peter Quill, Ronan the Accuser tarafından aranan bir küreyi keşfettikten sonra kendisini bir insan avının ana hedefi olarak bulur.

Turning Red

On üç yaşındaki Mei, genç olmanın tuhaflığını garip bir şekilde yaşıyor – çok heyecanlandığında dev bir kırmızı pandaya dönüşüyor.

Coco

Ailesinin nesiller boyu süren şaşırtıcı yasağına rağmen Miguel, idolü Ernesto de la Cruz gibi başarılı bir müzisyen olmayı hayal ediyor. Yeteneğini kanıtlamak için çaresiz kalan Miguel, gizemli bir olaylar zincirinin ardından kendisini çarpıcı ve renkli Ölüler Diyarı’nda bulur. Yolda çekici düzenbaz Hector ile tanışır ve birlikte Miguel’in aile geçmişinin ardındaki gerçek hikayeyi ortaya çıkarmak için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar.

Avengers: Endgame

Avengers: Infinity War’daki yıkıcı olayların ardından evren, Çılgın Titan Thanos’un çabaları yüzünden harabeye dönmüştür. Geri kalan müttefiklerin de yardımıyla Yenilmezler, sonuçları ne olursa olsun Thanos’un eylemlerini geri almak ve evrene düzeni kesin olarak geri getirmek için bir kez daha bir araya gelmelidir.

Encanto

Olağanüstü bir ailenin hikayesi, Kolombiya dağlarında, büyülü bir evde, canlı bir kasabada, Encanto denen harikulade, büyüleyici bir yerde saklı yaşayan Madrigals. Encanto’nun büyüsü, ailedeki her çocuğu, süper güçten iyileştirme gücüne kadar benzersiz bir hediye ile kutsadı – Mirabel hariç her çocuk. Ancak Encanto’yu çevreleyen büyünün tehlikede olduğunu keşfettiğinde Mirabel, tek sıradan Madrigal olan kendisinin olağanüstü ailesinin son umudu olabileceğine karar verir.

Black Panther: Wakanda Forever

Kraliçe Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünün ardından uluslarını müdahale eden dünya güçlerinden korumak için savaşıyor. Wakandalılar bir sonraki bölümlerini benimsemeye çalışırken, kahramanlar Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla bir araya gelmeli ve Wakanda krallığı için yeni bir yol açmalıdır.

Ratatouille

Paris’in en iyi restoranlarından birinde, kararlı bir genç fare olan Remy, ünlü bir Fransız şef olma hayali kurar. Ailesinin istekleri ile gerçek amacı arasında kalır. Remy ve arkadaşı Linguini, City of Lights’ı alt üst eden komik bir olaylar zincirini harekete geçirir.