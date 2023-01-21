Netflix’te En Çok İzlenen Diziler – Ocak 2023

Netflix, 2023 yılının ilk ayını doldurmak üzere. Bu ay Netflix’teki en popüler içerikleri merak ediyorsanız her ay güncellenecek bu yazımıza göz atmanızı tavsiye ediyoruz. İşte bu ayın en popülerleri ve herkesçe en çok izlenen diziler…

Netflixe Yeni Gelecek Dizi ve Filmler Netflix’in en yenilerine göz atın… Hemen Oku

Netflix’te Bu Ay En Çok İzlenen Diziler

That ’90s Show

Genç bir kız olan Leia Forman, yazını büyükannesi ve büyükbabası ile geçirmek için Point Place’e gider. Burada Kitty’nin gözetimi ve Red’in sert bakışları altında yaşayan Leia, çok geçmeden bölgede yaşayan gençlerle kaynaşır.

Ginny & Georgia (2. Sezon)

15 yaşındaki Ginny, içine kapanık bir kızdır. Çoğu zaman kendisini, karşı konulmaz ve enerjik annesi Georgia’dan daha olgun hisseder. Georgia hareketli yaşamlarını arkalarında bırakarak çocukları ile birlikte kendisine yeni bir yaşam kurmak ister. Bu yüzden Austin ve Ginny ile birlikte New England’a taşınır. Ancak Georgia’nın geçmişi onların yeni yaşamlarını tehdit eder.

Vikings: Valhalla (2. Sezon)

Vikings: Valhalla, 793 yılına yakın bir tarihte başlayan ve onlarca yıl sonra keşfedilen “Vikingler” serisinin bitiminden 100 yıl sonrasını konu ediyor. Dizi, bin yıldan fazla bir süre önce, 11. yüzyılın başlarında, tarihteki ünlü Vikinglerin, özellikle de kaşif Leif Eriksson, kız kardeşi Freydis Eriksdotter ve İskandinav prensi Harald Sigurdsson’un maceralarını anlatıyor.

New Amsterdam (5. Sezon)

Zeki bir adam olan Dr. Max Goodwin, ABD’nin en eski devlet hastanesine başhekim olarak atanır. Hayır kelimesini bir yanıt olarak kabul etmeyen Goodwin, hastaneyi iyi bir hale getirmek için bürokrasiyi yıkmaya hazırdır. Doktorlar ve hastane personeli daha önceden de duydukları bu sözlerin gerçekleşeceğini pek düşünmez. Ancak Goodwin, hastaneye yeni bir soluk getirmek için hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini kanıtlar.

Wednesday (1. Sezon)

Wednesday’in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak. Komediyle korkuyu birbirine karıştıracak olan Wednesday, Nevermore Akademisi’nde geçecek. Wednesday, yeteneklerini bu akademide geliştirmeye çalışacaktır. Ama onunla birlikte aynı okulu paylaşan ergen kızların olması ortalığı karıştıracaktır.

The Walking Dead (11. Sezon)

Kasabanın polis şefi Rick Grimes bir gün vurularak hastaneye kaldırılır; fakat o komadayken geçen sürede bildiği yaşam altüst olmuştur. Artık dünya, insan etiyle beslenen zombilerin insafına kalacak! Tabii birazcık insani duyguları kaldıysa… Atlanta’da kaostan sonra sessizce hayatta kalmaya çalışan küçük bir grup insanınsa, birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok…

Love Island

Bir grup bekarın bir villada birkaç hafta kalmaya geldiği ve birbirleriyle eşleşmek zorunda kaldıkları İngiliz dizisi ‘Love Island’ın ABD versiyonu.

The Circle

Statü ile stratejinin iç içe geçtiği, sosyal deney niteliğindeki bu yarışmada, oyuncular 100.000 $ kazanmak için flört ediyor, arkadaş oluyor ve sahte profil oluşturuyor.

Kaleidoscope

Usta bir hırsız, ekibiyle beraber 7 milyar dolarlık destansı ve ayrıntılı bir soyguna girişir. Ancak ihanet, açgözlülük ve diğer tehditler planlarını bozar.

Kadınlar Savaşta

Fransa, yıl 1914. Alman birlikleri ilerlemeye ve erkekler cepheye gitmeye devam ederken geride kalan dört kadın, savaşın yıkıcı sonuçlarıyla pençeleşmektedir.