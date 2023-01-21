Netflixe Yeni Gelecek Dizi ve Filmler – Şubat 2023

Netflix, artan içerikleriyle beraber her geçen gün yeni şovları izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden güzel dizi ve filmlere her ay yenileri eklenirken bizlere de bu içeriklerden sevdiklerimizi seçip izlemek kalıyor.

Netflix, Şubat ayında Fantastik Canavarlar’ın yeni Grindelwald’ı Mads Mikkelsen’dan bir içeriğin yanısıra, Gunther’ın Serveti, Aşıklar Şehri, Class, Denizlerin Kızı ve Viking Kurdu gibi birbirinden farklı içerikleri getiriyor. Gelin listeye bir göz atalım.

Arctic (2018) (1 Şubat)

Başrolde Mads Mikkelsen’in yer aldığı Arctic, bir adamın Kuzey Kutup Bölgesi’nde hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Düşen uçağından sağ çıkmayı başaran Overgard, kurtarma ekibini beklemektedir. Fakat trajik bir kaza, umudunun tükenmesine yol açar.

Detective Conan: The Culprit Hanzawa (1. Sezon) (1 Şubat)

“Detective Conan”ı tiye alan bu anime dizisinde karaltı olarak resmedilen gizemli bir şüpheli, cinayet işlemek amacıyla suç batağındaki Beika şehrine taşınıyor.

Gunther’ın Serveti (1 Şubat)

Bu ilginç öykü, kendine ait bir vakfı olan köpek Gunther ve onun tarikat benzeri bir toplulukla birlikte lüks bir yaşam süren eksantrik bakıcısını merkezine alıyor.

Aşıklar Şehri (2016) (1 Şubat)

Aşıklar Şehri, yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia’nın yolları, Los Angeles’ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Freeridge (1. Sezon) (2 Şubat)

Tuhaf ve eski bir kutunun kendilerine şanssızlık getirdiğine inanan dört genç arkadaş, laneti tersine çevirmeye çalışır.

Class (1. Sezon) (3 Şubat)

Yoksul bir mahallede yaşayan üç öğrenci, Delhi’nin seçkinlerinin gittiği özel bir okula yazılır. Buradaki karanlık sırlar ve dedikodular, sonunda bir cinayete yol açar.

Infiesto (3 Şubat)

Koronavirüs hayatları altüst ederken iki dedektif, sorumlularını inatla bulmaya çalıştıkları kaçırılma olayının uğursuz bir düzenin parçası olduğunu fark eder.

Denizlerin Kızı (3 Şubat)

Avustralyalı azimli bir genç kız, tek başına yelkenle dünyayı dolaşan en genç kişi olma hayalinin peşinden giderken korkularıyla yüzleşir.

Viking Kurdu (3 Şubat)

Yeni taşındığı kasabadaki bir partide korkunç bir cinayete tanık olan bir genç kız, bu olayın ardından tuhaf şeyler görmeye ve arzulamaya başlar.

Bill Russell: Efsane (8 Şubat)

Bu biyografik belgeselde sivil haklar mücadelesinin simge ismi ve NBA’in en çok şampiyonluk kazanan oyuncusu Bill Russell’ın sahada ve saha dışındaki olağanüstü mirası anlatılıyor.

Your Place Or Mine (10 Şubat)

Çok yakın arkadaş ve tamamen zıt karakterler olan Debbie ve Peter bir haftalığına evlerini değiştirdiğinde birbirlerinin hayatına yakından bakmaları, aşkın kapılarını aralayabilir.

YOU (4. Sezon 1. Kısım) (10 Şubat)

Tehlikeli bir cazibeye sahip, ileri derecede obsesif genç bir adam, takıntı hâline getirdiği kişilerin yaşamlarına girmek için sınırları zorlar.

İyi Adamın 10 Günü

İyi bir adam olarak bilinen Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasında adalet ararken iyilikle kötülük arasındaki çizgi bulanıklaşır. Aksiyon dolu üçlemenin ilk filmi.

Aşk mı, Arkadaş mı? (14 Şubat)

Hayatları boyunca birbirlerinin en iyi arkadaşı olan Uche ile Toyin, aynı karmaşık adama âşık olunca aralarındaki bağlılık sınanır ve üzücü bir gerçekle karşı karşıya kalırlar.

Bir Dargın Bir Barışık (1. Sezon) (14 Şubat)

Irene ve Julio tanıştıkları günden beri birbirlerine sürekli âşık oluyor, birbirlerinden ayrılıyor ve tekrar bir araya geliyor. Acaba çiftimiz bir gün mutlu sona ulaşabilecek mi?

Golf Sezonu Açılsın (1. Sezon) (15 Şubat)

Bu sürükleyici belgesel dizisi, amansız bir rekabet sezonunda hem sahada hem de saha dışında çeşitli profesyonel golfçülerden oluşan bir grubu konu alıyor.

Aggretsuko (5. Sezon) (16 Şubat)

Takdir görmediği ofis işinden bunalan kızıl panda Retsuko, işten sonra gittiği karaokede bağıra çağıra death metal söyleyerek gündelik zorlukların üstesinden gelir.

The Upshaws (3. Kısım) (16 Şubat)

Bu komedi dizisinde Indiana’da yaşayan, işçi sınıfından siyahi bir aile, gündelik dertlerle uğraşırken daha iyi bir hayat ve mutlu bir yuva için elinden geleni yapıyor.

Kilitsiz (1. Sezon) (17 Şubat)

Bir kadının hayatı, kaybettiği cep telefonunu ele geçirip kendisini takip etmeye başlayan tehlikeli bir adam yüzünden altüst olur.

Murdaugh Cinayetleri: Bir Güney Skandalı (22 Şubat)

Şok edici trajediler, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir Güney Carolina topluluğunu paramparça eder ve en güçlü ailesinin korkunç sırlarını ortaya çıkarır.

Üçüzler (1. Sezon) (22 Şubat)

Birbirine tıpatıp benzeyen üçüz kardeşlerden biri olduğunu keşfeden amansız bir dedektif, geçmişine ilişkin gerçeği ortaya çıkarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

Call Me Chihiro (23 Şubat)

Eskiden seks işçisi olan ve geçmişinden pişmanlık duymayan bir kadın, küçük bir sahil kasabasındaki bento lokantasında çalışmaya başlar ve yalnızlık çeken insanlara destek olur.

Outer Banks (3. Sezon) (23 Şubat)

Zenginler ve fakirler arasında bölünmüş bir adada genç John B, babasının ortadan kaybolmasıyla ilgili efsanevi hazineyi bulmak için en iyi üç dostundan yardım alır.

Formula 1: Drive to Survive (5. Sezon) (24 Şubat)

Formula 1’in kıyasıya rekabetle dolu her sezonunda pilotlar, yöneticiler ve takım sahipleri, hayatı hem pistte hem de pist dışında hızlı yaşıyor.

Oddballs (2. Sezon) (24 Şubat)

Köpük şeklindeki çocuk James, canını sıkan her şeyi sorgular. Sonuç mu? İki yakın arkadaşıyla yaşadığı tuhaf maceralarla dolu harika bir hayat.