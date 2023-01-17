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Netflix Abonelik Ücretlerine Yeniden Zam Geldi!

Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, 2023 yılıyla beraber Netflix abonelik ücretlerine yeniden zam getirdi.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en popüler dizi ve film izleme platformu Netflix, 2023 yılıyla beraber Netflix abonelik ücretlerine yeniden zam getirdi.

Pandmei ile beraber iyice hayatımıza yer eden ve her geçen gün kullanıcı sayısını artıran Netflix, yapmış olduğu yatırımlar ve kaybettiği abone sayısını telafi etmek için abonelik fiyatlarını güncelliyor. En son olarak Eylül 2022 döneminde abonelik fiyatlarını güncelleyen Netflix, Ocak 2023 itibariyle yeniden zamların geleceğini açıkladı.

Ülkemizde yayın hayatı devam eden birçok dizi ve film platformu yer alıyor. Özellikle Netflix bunların arasında en çok izlenenlerinden bir tanesi konumunda. Netflix’in yeni fiyatları birçok kullanıcı tarafından büyük tepki ile karşılandı.

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Netflix’in yeni zamlardan sonra abonelik fiyatı şu şekilde;

  • Temel Plan: 63,99 TL
  • Standart Plan: 97,99 TL
  • Özel Plan: 130,99 TL

Yapılan ücretlere karşı birçok kullanıcı sosyal medya hesaplarından durum hakkında eleştiri yaptılar. Netflix’in bu kullanıcılara nasıl bir geri dönüş yapacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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