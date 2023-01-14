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HBO Max Zamlandı! İşte Yeni Fiyatı

HBO Max abonelik fiyatlarına %17 oranında bir zam yapıldı. Böylece reklamsız abonelik 14,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi. 11 Şubat 2023 tarihi ile beraber zamlı fiyatlar abonelerin faturalarına yansıtılacak.

İbrahim Özbek

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hbo max zamlandı

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Dünya çapında insanların dizi ve film izlemesine yardımcı olan HBO Max, aldığı yeni karar ile beraber abonelik fiyatlara zam geldiğini açıkladı.

2023 yılıyla beraber birçok ürüne ve hizmete zamlar geldi. Özellikle dijital platformlara gelen zamlar insanları oldukça üzdü. Dünyanın en popüler dizi ve film izleme platformlarından olan HBO Max, 2023 yılına zam haberi ile girdi.

HBO Max, içerisinde efsaneleşmiş Game of Thrones, House of Dragon, The Matris 4 ve Chernobly gibi yapımları bulunduruyor. Bu yapımların izleyici sayısı dünyada fazla olduğu kadar ülkemizde de oldukça fazla. Dünya genelinde 70 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

house of dragon cikiyor-cepkolik

HBO Max abonelik fiyatlarına %17 oranında bir zam yapıldı. Böylece reklamsız abonelik 14,99 dolardan 15,99 dolara yükseldi. 11 Şubat 2023 tarihi ile beraber zamlı fiyatlar abonelerin faturalarına yansıtılacak. HBO Max, 1 dolar olarak belirlenen artışın daha fazla içerik ve yatırım yapılması için gerekli olduğunu dile getirdi.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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